Pouze jednu sezonu vydrželo angažmá trenéra Jana Pavlovského u píseckých házenkářek, které v právě skončené sezoně v národním play off MOL ligy skončily na čtvrté příčce, tedy bez vysněné medaile.

Kouč Jan Pavlovský v další sezoně MOL ligy už písecké házenkářky nepovede. | Foto: Deník/Daniel Seifert

V semifinále Jihočešky podlehly pražské Slavii (21:29 a 27:23) a následně v souboji o třetí místo Olomouci (34:34 a 27:31).

A to byl zřejmě i důvod, proč kouč nedostal nabídku u Otavy pokračovat.

„Zklamání to bylo obrovské, hlavně pro celý tým, protože na medaili určitě bylo. Takže to zřejmě přispělo k tomu, že mi vedení klubu další spolupráci nenabídlo,“ zmínil Jan Pavlovský, který na jih přišel od mužů Vršovic a v minulosti působil i v Českých Budějovicích a Třeboni.

Jinak však sezona v podání píseckých házenkářek nevyzněla vůbec špatně. V MOL lize obsadily šestou příčku a s předstihem si zajistily postup do vyřazovacích bojů o titul. Navíc bavily moderní, útočnou házenou a nastřílely nejvíc gólů ze všech týmů, o což se staraly především zkušené kanonýrky Iveta Korešová s Alenou Stellnerovou.

„Většinou jsme nastříleli víc než třicet gólů za zápas a naše hra mohla lidi bavit. Dvakrát se nám to nepovedlo, myslím tím domácí zápasy v play off se Slavií a potom s Olomoucí, a stálo nás to medaili,“ mrzí jej.

Je však taky pravda, že kouč žehral na poměrně úzký kádr a extrémní vytíženost hlavních opor.

„V závěru už jsme neměli ani dvanáct hráček do pole, navíc většinu odtáhly holky ze základu, které si nemohly ani trochu odfrknout, protože za ně na lavičce nebyla plnohodnotná náhrada. Což nemyslím špatně, ale na osmnáctiletá děvčata nelze naložit takovou zátěž a nemohou rozhodovat zápasy play off,“ tvrdí.

Kam povedou jeho další kroky, zatím není jasné. „Nabídku jsem dostal prakticky okamžitě poté, co vyšlo na veřejnost, že jsem v Písku skončil, ale musím to pečlivě zvážit. Ještě nejsem rozhodnutý. Mohu jen říci, že to není z nejvyšší soutěže,“ dodal Jan Pavlovský.

Jeho nástupce by písecký klub měl oznámit v nejbližších dnech.