Branky: A. Nejdl 6 (1), Bičiště 5, Wildt 4 (2), Nový 3, Miklas 2, Kaplan, Pek, M. Nejdl, Krejčí 1 – Režnický 7, Douda 5 (3), T. Nejdl, Bláha 5, Říha 4, Šindelář 3, Terzić, Kosteski, Škvařil, Chmelík, Beneš 2, Bernhard 1. Rozhodčí: Veselý, Zelenka. Vyloučení: 4:7. Góly ze sedmiček: 3:3. Diváků: 340. Nejlepší hráči utkání: Masák – Bláha.

Strakoničtí prohráli počtvrté v řadě. Poražený finalista minulé sezony navíc domácím poprvé nastřílelel čtyřicet branek. Zápas byl jako přes kopírák předešlých dvou proti Novému Veselí a Dukle Praha. Svěřenci trenéra Michala Zbírala se trápili v zakončení a soupeř ve skóre utekl. Pokračovalo i trápení při sedmičkách. Minule Strakoničtí nedali ani jednu z pěti, tentokrát tři ze šesti.

Přitom v prvním poločase drželi Strakoničtí s Talentem krok. Sice již prohrávali 7:11, ale dokázali se dostat až na 13:14. Pak však domácí v oslabení třikrát inkasovali a soupeř se v poločase dostal na čtyři góly. Trápení pokračovalo v úvodu druhé půle, kdy měli domácí přesilovku. Nejenže nedali gól, ale za necelé dvě minuty sami třikrát inkasovali. Pak ještě soupeř přidal další dva góly a bylo rozhodnuto. První čtvrthodina druhého poločasu skončila výsledkem 2:11. Hosté nedali Strakonickým dýchat až do konce utkání a odvezli si výhru o 16 branek.

"Ani mě tolik netrápí čtyřicet inkasovaných gólů, ty pramenily z toho, jak vypadal druhý poločas. Z něj mě primárně trápí pouhých deset vstřelených gólů z naší strany. Takto nemůžeme žádný zápas vyhrát. Bohužel, po docela dobré první půli nás zlomil úvod té druhé, kdy jsme už po necelých dvou minutách inkasovali tři branky, když nám totálně nevyšla přesilovka. V tomto momentě byl se zápasem konec. Kluci ho v hlavách vzdali, což na nich na hřišti bylo vidět," komentoval utkání domácí trenér Michal Zbíral a doplnil: "Čtyřicet obdržených gólů odpovídá tomu, co se v hale odehrávalo, už jsme se do utkání vůbec nedostali. Plzeň nás jednoduše přehrávala ze druhé vlny a prodala svoji kvalitu. My nebyli důrazní v obraně."

Ostatní výsledky: Maloměřice Brno – Frýdek-Místek 26:39, Karviná – SKKP Brno 30:30, Hranice – Dukla Praha 28:40, Kopřivnice – Lovosice 30:39, Jičín – Prešov 26:27, Zubří – Nové Veselí 28:23.

Zdroj: HBC JVP Strakonice 1921