Branky: Matouš 13 (4), A. Dolejší 6, Kovařík 5, Thorovský 4, Hlava, J. Drbohlav, Š. Drbohlav 3, J. Dolejší, Pekař, Doškář, Hájek 1 – Bičiště 12, Nový 4, Němec 3, Krejčí 2, Fencl 1 (1), M. Nejdl, Baierling, Wildt 1. Vyloučení: 5:4. ŽK: 1:1. Góly ze sedmiček: 4:1.

Strakoničtí házenkáři obdrželi potřetí v řadě čtyřicet branek. Tentokrát je však porážka takovým rozdílem obrovským zklamáním s ohledem na to, že nastoupili proti soupeři, který měl do té doby jen o bod více.

Úvod utkání byl zcela v režii domácích, kteří za čtyři minuty vedli 5:0. Na konci první desetiminutovky se zdálo, že by se Strakoničtí mohli vrátit do hry (7:5), ale ve zbytku první půle dali již jen čtyři branky. Jihočeši ještě zvedli hlavu v pasáži od 38. minuty, kdy brankovou šňůrou snížili na 27:19, ale pak Jičín opět zabral a bylo rozhodnuto. Křeč Jihočechů potvrdilo opět neproměňování sedmimetrových hodů, což je jejich dlouhodobá bolest. Ze šesti pokusů využili jediný, když se trefil Lukáš Fencl. Dvakrát byl neúspěšný Eduard Wildt, jednou Tomáš Pek, David Bičiště a Lukáš Fencl.

"Vůbec se nám nepovedl začátek. K tomu se zranil Adam Nejdl, což psychicky nikomu nepomohlo. To byly dva hlavní faktory vysoké porážky. Potom jsme se nedokázali koncentrovat, nebyli jsme důrazní v obraně, nechali jsme domácí rozbíhat a v útoku jsme si nedokázali poradit se soupeřovo obranou. Nejhorší bylo opět neproměňování šancí, vůbec nám to tam nepadalo. Obrana nám nešlapala, Jindrovi Mrázovi v brance jsme vůbec nepomohli. Nic nebylo dobře… Akorát pasáž ve druhé půli, kdy jsme stáhli na rozdíl osmi branek. Máme osm hráčů mimo, což je strašně moc. A neproměňování sedmiček je v hlavě, musíme se toho zbavit. Ničím jiným to nebude. Nálada v týmu není dobrá, motáme se v začarovaném kruhu, nepomáhají nám ani přibývající zranění, plácáme se v tom. Ale nikdo jiný než my sami nás z toho nedostane. Pozitivní byla jen zmíněná pasáž osmi gólů v řadě, to byl jediný světlý moment. Od toho se musíme odrazit do dalších utkání," komentoval duel kapitán Tomáš Pek.

A právě zmiňované další utkání bude pro Strakonické nesmírně důležité. V sobotu 5. listopadu přivítají od 17 hodin na své palubovce Hranice. Ty ještě nezískaly v soutěži ani bod.