Ve Strakonicích panuje velká euforie po skvělém víkendovém vítězství 30:28 nad pátým celkem tabulky Tatranem Prešov. Jihočeši se tak v boji o záchranu odpoutali na tři body od Maloměřic a na sedm od Hranic. Svůj náskok by rádi ještě zvýšili po utkání s Jičínem, které se hraje ve středu 22. února od 18.30 hodin.

Na palubovka soupeře Strakoničtí sice prohráli vysoko 25:41, ale tento zápas je dávno zapomenut. Podobný scénář nechtějí doma dopustit, navíc jsou nabuzeni domácími velmi dobrými výkony proti Dukle Praha a Prešovu. "Výhra nad Prešovem byl neskutečný zážitek, ale pro další utkání už to nic neznamená. Teď nás čekají rozhodující zápasy, na které se musíme soustředit," připomíná hrdina utkání s Prešovem brankář Jindřich Mráz.

Byly to ubojované body, chválil házenkáře po výhře nad Prešovem trenér Zbíral

Jičín hraje velmi rychlou házenou a Strakoničtí dobře ví, že musejí se soupeřem vydržet běhat celé utkání. "Pokud s ním udržíme krok co se týče rychlosti a nasazení, máme šanci uspět. Na domácím hřišti předvádíme jiné výkony než venku. Známe svoji halu a určitě nás poženou i fanoušci. Když chytíme začátek zápasu a nenecháme si nasázet laciné góly z rychlých útoků, máme určitě šanci uspět,“ doplni strakonický gólman.

Po zimní přestávce Jihočeši doma šlapou výborně. To potvrdily předchozí výkony a v tomto trendu chtějí Strakoničtí pokračovat. "S Prešovem to byl opravdu vydařený zápas. Chytili jsme začátek, což bylo důležité. Povedlo se mi několik zákroků, díky čemuž kluci věděli, že se na mě mohou spolehnout. K tomu jsme proměňovali naše šance, procento úspěšnosti jsme měli vysoké, což výkonu pomohlo. Závěr byl nervózní, ale jsem rád, že jsme to nakonec urvali," vrátil se ještě k utkání s Prešovem strakonický gólman.

Po domácím utkání s Jičínem čeká Strakonické v sobotu 25. února cesta na palubovku posledních Hranic. O týden později doma hostí desáté Zubří a základní část Jihočeši zakončí 18. března na palubovce předposledních Maloměřic.

Zdroj: HBC Strakonice