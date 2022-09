Strakoničtí mají po třech odehraných kolech na kontě jednu výhru a dvě porážky. Ty přišly na palubovkách mistrovské Karviné a ambiciozních Lovosic. Doma Strakoničtí porazili 32:31 celek Kopřivnice. A právě na domácí prostředí spoléhají i tentokrát. „Poslední dva zápasy doma s Kopřivnicí a v Lovosicích jsou pro nás povzbuzením. Napětí v týmu je určitě veliké. Chceme se spolehnout na domácí prostředí, skvělé fanoušky a budeme mít i trochu širší kádr. V Lovosicích jsme postrádali kluky ze Šťáhlav, kteří již ve středu budou k dispozici," zve na utkání strakonický trenér Michal Zbíral.

SKKP Brno je na tom v tabulce úplně stejně jako celek z jihu Čech. Má na kontě také jednu výhru a před Strakonickými je v tabulce o jedno místo výše jen díky lepšímu skóre. O to větší motivaci domácí do utkání mají. "Víme, kdo se proti nám postaví, protože Brno má vysoké ambice, hlavně pro tuto sezonu. Mají zkušený a kvalitní tým, obrovské zázemí. Jsme proti nim takový trpaslík, ale půjdeme do utkání s odhodláním," slibuje trenér Zbíral.