Branky: Dořičák 5 (1), Andrš 5, Halama 4, Sirčo 3, Padalík 2, Pinkas, Zamarski, Ševčík 1 – A. Nejdl 8, Bičiště 6, Wildt 5 (3), Němec 4, Kaplan, Fencl 2, Landsinger, M. Nejdl, Sedláček, Zach 1. Rozhodčí: Friedel, Kučerka. Vyloučení: 2:5. ŽK: 1:0. ČK: 1:0 (54. Padalík).

Strakoničtí porazili celek Cementu Hranice podruhé v sezoně. Doma to bylo 31:29, tentokrát vysoko 31:22. Výhra je nesmírně důležitá pro boj o udržení Chance extraligy. Jihočeši nyní mají na 12. místě 11 bodů, pět bodů navrch na Maloměřice a devět právě na svého posledního soupeře z Hranic.

Strakoničtí hráli od začátku utkání velice zodpovědně a rychle si vytvořili tříbrankový náskok. Důležitá pasáž přišla od 20. minuty, kdy dali šest branek v řadě a uskočili na 8:16. Domácí sice do půle snížili na rozdíl šesti gólů, ale vedení dávalo Jihočechům velkou naději na oba body.

Hned v úvodu druhého poločasu přišla další skvělá pasáž v podání hostů. Znovu dali šest branek v řadě a vedení o dvanáct gólů (11:23) ve 38. minutě již prakticky dávalo bodovou jistotu. O dvanáct branek Strakoničtí vedli ještě v 50. minutě, v závěru duelu domácí výsledek mírně upravili. To však již nic nezměnilo na dvoubodovém zisku Strakonic.

"Po prohraném zápase s Jičínem, kdy jsme na sebe byli poměrně naštvaní, že jsme nedokázali udržet koncentraci, jsme teď ukázali týmovost. Všichni bojovali, slavili jsme dílčí úspěchy. Týmovost a to, že jsme chtěli vyhrát a šli jsme za tím celý zápas, bylo nejdůležitější. Dvě dobré pasáže, v nichž jsme v první i ve druhé půli dali šest branek v řadě, byly jen odrazem naší dobré hry. Potvrdili jsme, že jsme kvalitnější tým než Hranice," komentoval výhru nejlepší střelec Strakonic v tomto utkání Adam Nejdl a pokračoval k dalšímu programu: "Teď nás čeká Zubří, které se potýkalo s velkou marodkou. Je pro mě překvapením, že je tak dole. Do Strakonic určitě pojede vyhrát, bojuje o play off. Chceme samozřejmě uspět a když se povede bodovat naplno, bude to velký bonus."

Utkání se Zubřím se hraje v sobotu 4. března od 18 hodin ve strakonické házenkářské hale.