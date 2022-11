Branky Písku: I. Korešová, E. Svobodová, M. Svobodová a A. Stellnerová 6, J. Chlupvá 4, B. Velková 2. Vyloučení: 3:4. Žluté karty: 2:2. Sedmičky: 3/3:4/3.

Začátek utkání patřil domácím hráčkám. Po celý první poločas byly ve vedení. Písecké házenkářky se však na začátku 26. minuty přiblížily na rozdíl gólu (16:15). Závěr prvního poločasu však patřil znovu Olomouci. Domácí hráčky uskočily na čtyři góly. Začátek druhého poločasu však patřil mohutnému náporu hráček od Otavy. Náskok soupeřek rychle smazaly a v polovině 39. minuty se dostaly poprvé do vedení (21:22). Nejprve to vypadalo, že to bude přetahovaná o góly, ale Písečandy neomylnou střelbou navyšovaly náskok až na 24:29 v polovině 53. minuty. V tu chvíli asi nikdo nepochyboval o jejich výhře, ale míč je kulatý a i v házené se může stát cokoliv. Za dvě minuty to již bylo jen o dva góly (27:29) a minutu a půl před koncem o jeden (29:30). Dvacet vteřin před koncem však dala Magdalena Svobodová gól na 29:31 a domácí již pak měly čas pouze stav korigovat. Písecké házenkářky si tak připsaly na konto skvělou výhru.

Velkým plusem je, že tentokrát střelba nestála pouze na dvou hráčkách, ale po šesti brankách daly hned čtyři.

Na další kolo si musejí fanoušci nějakou dobu počkat, to je na programu až 19. listopadu a do Písku dorazí Sokol Poruba. Do té doby je reprezentační pauza.

Aktuálně se koná v Řepích reprezentační kemp, kterého se z píseckého týmu účastní také Alena Stellnerová.