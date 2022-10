Branky Strakonic: Wildt 5 (2), Bičiště 5, Nový, Krejčí 4, A. Nejdl, Sedláček 3, Kaplan 2, Pek, Baierling 1. Vyloučení: 6:4. ŽK: 2:1. Góly ze sedmiček: 2:2.

O výsledku bylo prakticky rozhodnuto již po prvním poločase, kdy domácí vedli o osm branek. Náskok si vytvářeli hned od začátku, když vedli po dvou minutách 3:0 a v 7. minutě to bylo již 7:2. Strakoničtí se sice ještě vrátili zpět do zápasu, ale do přestávky bylo rozhodnuto. Navíc hned na začátku druhé půle odskočili domácí o deset gólů. Skóre pak posouvalo v určitých gólových blocích jednotlivých týmů, dvakrát se Strakoničtí dostali na rozdíl šesti, ale blíže to již nešlo.

„Nepovedl se nám úvod zápasu, kdy jsme ztratili několik míčů. Soupeř rychle odskočil na tři branky, nás trápila agresivita v obraně, nedokázali jsme se prosadit. Frýdek-Místek nás přehrával z dobrých náběhů. Trápilo nás to celý zápas, takže se nám nepodařilo přiblížit na příznivější výsledek nebo zdramatizovat zápas. V klíčových momentech nás zklamala také koncovka, která hlavně z levého křídla nebyla úplně dobrá,“ shrnul utkání strakonický trenér Michal Zbíral a doplnil: „Každopádně to byl dobrý zápas od všech kluků, kteří nastoupili ve druhém poločase. Jsou to pro nás cenné zkušenosti. Nepočítali jsme s tím, že bychom vyhráli. Jsem rád za některé kluky, protože individuální výkony byly dobré.“

Chance extraliga pokračuje hned tuto sobotu a do Strakonic přijede celek z Nového Veselí, který je v tabulce o bod za Strakonicemi. Hráči od Otavy by rádi navázali na předchozí domácí výkony a připsali si další body. Hraje se od 17 hodin a zváni jsou všichni fanoušci strakonické házené.

Zdroj: HBC Strakonice