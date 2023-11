Vítězství v MOL lize a vyřazení z Českého poháru, to je aktuální bilance píseckých házenkářek. Ty nejprve v ligové soutěži s přehledem porazily Hodonín 41:28, ale následně ve čtvrtfinále národního poháru podlehly Kynžvartu 32:34.

Písecké házenkářky v 8. kole MOL ligy porazily Hodonín 41:28. | Foto: Sokol Písek/ Petr Maťašeje

V 8. kole MOL ligy si hráčky Sokola vypracovaly náskok už v úvodu a po čtvrthodině vedly 11:5. Hodonín se sice dokázal zvednout a snížit, ale písecké házenkářky opět zabraly a do šaten odcházely za stavu 22:15. Po změně stran Jihočešky kontrolovaly náskok a dokráčely si pro dva body.

„Výsledek nakonec vypadá jednoznačně, ale tak snadné to rozhodně nebylo. Hodonín přijel nabuzený první výhrou a byl nepříjemným protivníkem. My předvedli slušný výkon, ale nevyvarovali jsme se výpadkům v obraně. Až když jsme to zlepšili, tak jsme se soupeřkám utrhli,“ konstatovala písecká trenérka Kateřina Hromádková.

Zajímavou a hlavně velmi kvalitní podívanou následně nabídlo čtvrtfinálové utkání Českého poháru, k němuž k Otavě dorazil silný Kynžvart. Domácí tým během duelu několikrát vyrovnal stav, ale soupeř jej do vedení nepustil a ustál i dramatický závěr, takže mohl oslavit postup.

„Dost těžko se to hodnotí, jsem plná emocí. Pro diváka to byl moc hezký zápas, hrála se rychlá házená s velkým počtem branek, přestože brankářky na obou stranách zachytaly velmi dobře. Byl to vyrovnaný duel a myslím, že vyhrál šťastnější tým, přestože my se do vedení nedostali. Ale byli jsme neustále na dostřel a v závěru jsme měli možnost vyrovnat a poslat zápas do prodloužení. Ubránili jsme útok soupeře a po rychlém útoku jsme stříleli z prostoru šestky, ale tuto šanci jsme neproměnili a Kynžvart vteřinu před koncem přidal pojistku. Jsme zklamaní z výsledku, jinak ne, holky bojovaly, dřely, ale nedopadlo to,“ uvedla Kateřina Hromádková.

Její tým v sobotu 4. listopadu čeká další kolo MOL ligy, v němž se představí na palubovce olomoucké Zory (17.30). Hanačky, které v uplynulém ročníku Písku vyfoukly v národním play off bronzové medaile, jsou zatím sice trochu za očekáváním, ale Jihočešky se musí mít na pozoru.

„Soupeř prochází generační obměnou, takže má v kádru hodně mladých hráček a teď zrovna nezažívá dobrou sérii, ale nemyslím si, že poslední výsledky úplně odráží jeho výkonnost. Tu ostatně potvrdily hned v prvním kole, kdy dokázaly remizovat na hřišti mistrovské Slavie. Každopádně nás v Olomouci nečeká snadný souboj,“ upozorňuje písecká koučka.

MOL liga – 8. kolo

Sokol Písek – HK Hodonín 41:28 (22:15)

Nejvíce branek: Korešová 12, M. Svobodová 10, Indráková 5 – Kalinová 8, Krejčíková 5, Drexlerová 3. Sedmimetrové hody: 1/1:2/0. Vyloučení: 2:4. Rozhodčí: Bubeníček – Petruška. Diváci: 187.

Další výsledky:

Plzeň – Michalovce 25:35, Kynžvart – Most 28:27, Zlín – Olomouc 26:23, Dunajská Streda – Šaľa 34:28, Poruba – Slavia Praha 27:32.

Český pohár – čtvrtfinále

Sokol Písek – Házená Kynžvart 32:34 (15:18)

Nejvíce branek: Korešová 11, Boorová 6, Indráková 4, Kocová 3, M. Svobodová 3 – Patrnčiaková 11, Božovićová 5, Vávrová 4, Bezruková 4. Sedmimetrové hody: 6/5:3/1. Vyloučení: 3:3. Rozhodčí: Kremláček, Procházka. Diváci: 155.

Další výsledky:

Zlín – Hodonín 29:25, Slavia Praha – Vršovice 36:24, Most – Poruba 37:27.

MOL liga

1. HC DAC Dunajská Streda 8 7 0 1 275:216 14

2. Iuventa Michalovce 8 7 0 1 246:189 14

3. DHK Baník Most 8 6 0 2 250:202 12

4. Házená Kynžvart 8 5 1 2 264:223 11

5. DHC Slavia Praha 8 5 1 2 244:220 11

6. Sokol Písek 8 4 1 3 243:246 9

7. DHC Plzeň 8 3 0 5 226:238 6

8. HK Slovan Duslo Šaľa 8 2 1 5 220:246 5

9. DHK Zora Olomouc 8 2 1 5 229:258 5

10. Handball club Zlín 8 2 1 5 197:232 5

11. Sokol Poruba 8 1 0 7 198:236 2

12. HK Hodonín 8 1 0 7 182:268 2