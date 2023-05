Písecké házenkářky čeká v národním play off MOL ligy dvouzápasová série o třetí místo, v níž se střetnou s Olomoucí. Úvodní duel je na programu už v sobotu 13. května na palubovce Hanaček, odveta za týden na jihu Čech.

Písecké házenkářky čeká souboj s Olomoucí o bronzové medaile. | Foto: Jan Škrle

Družstvo od Otavy by rádo dosáhlo na cenný kov, který vybojovalo před jedenácti lety. Bronzové medaile však obhajuje právě Olomouc a ambice bude mít úplně stejné. Hanačky jsou navíc velmi silné v domácím prostředí, kde v základní části prohrály jen třikrát.

V tabulce MOL ligy se oba celky srovnaly za sebou. V této fázi sezony byly úspěšnější Jihočešky, které obsadily šestou příčku a vyhrály i oba vzájemné zápasy 31:30 a 38:30. Olomouc skončila o pět bodů za nimi.

V semifinále Olomouc nestačila na obhájkyně titulu z Mostu (23:28 a 29:31). Přestože v základní části uhrály Hanačky s Baníkem dvě remízy, v play off na soupeře nestačily.

Písek byl pro Slavii daleko větší hrozbou a připsal si jedno vítězství, avšak doplatil na nepovedený úvodní poločas domácího utkání (21:29 a 27:23).

Na straně Olomouce výrazně vyčnívá teprve 19letá Natálie Kuxová. Tato mladá česká reprezentantka táhne ofenzivu Zory a v letošní sezoně nastřílela již 116 branek. Písek má však ještě výraznější individuality. V elitní desítce střelecké tabulky mají Jihočešky hned trojnásobné zastoupení, konkrétně Evu Svobodovou, Alenu Stellnerovou a především Ivetu Korešovou, jež byla nejlepší střelkyní základní části MOL ligy (204 gólů).

„Olomouc je těžký soupeř, který šel v průběhu sezony výkonnostně nahoru. Ale my s ním máme pozitivní bilanci, protože jsme oba zápasy v MOL lize vyhráli. Pozor si budeme muset dát především na reprezentantku Natálii Kuxovou, kolem níž se hra i střelba soupeřek točí, a také na velmi kvalitní brankářku Michaelu Poláškovou. Doufám, že se jí nezalekneme, jako tomu bylo v prvním poločase úvodního utkání se Slavií, kdy jsme vyhořeli střelecky, a to nás pak stálo postup do finále. Ale snad ne, nemyslím, že by se to mělo opakovat. My se nadále budeme snažit hrát rychlou ofenzivní házenou, tak, jak to děláme celou sezonu a jak máme náš systém nastavený. A pokud potvrdíme zlepšení v defenzivě z posledního období a zopakujeme podobný výkon jako v odvetě na Slavii, věřím, že budeme úspěšní,“ konstatoval trenér píseckých házenkářek Jan Pavlovský.

Hraje se opět pohárovým způsobem, v případě rovnosti bodů rozhoduje skóre.

Program série o 3. místo

1. zápas - sobota 13. května (17.30 hodin)

DHK Zora Olomouc – Sokol Písek

2. zápas - sobota 20. května (15 hodin)

Sokol Písek – DHK Zora Olomouc