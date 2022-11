Branky Písku: I. Korešová 10, A. Stellnerová 6, E. Svobodová 5, M. Svobodová 4, B. Velková 2, A. Bicanová a J. Chlupová 1. Vyloučení: 5:3. Žluté karty: 0:2. Sedmičky: 0:4/3.

Domácí házenkářky vstoupily do dalšího zápasu MOL ligy skvěle. Po dvou brankách Aleny Stellnerová a jedné Evy Svobodové vedly ve 3. minutě 3:0. Hostující hráčky se dostaly párkrát na rozdíl jednoho gólu, jinak si Písečandy neustále udržovaly dvou až třígólové vedení. V jednu chvíli vedly o branky čtyři (11:7).

Na začátku druhého poločasu hráčky Poruby stále zlobily a na každou branku domácích hned našly odpověď, a tak byl stav ve 35. minutě 17:16. Rozhodující fáze utkání přišla na konci 42. minuty. Za stavu 20:18 přidaly písecké házenkářky pět přesných zásahů v řadě a uskočily na 25:18. To již zbývalo do konce utkání pouze osm minut a bylo téměř jisté, že oba body zůstanou doma. Do konce utkání pak oba celky přidaly po čtyřech brankách, a tak se mohla domácí děvčata radovat z výhry 29:22.

Nejlepší domácí střelkyně Iveta Korešová si dalšími deseti nastřílenými brankami upevnila pozici na čele střelecké tabulky celé soutěže.

V dalším kole zajíždějí v sobotu 26. listopdu písecké hráčky na palubovku Slovanu Duslo Šaĺa. Jejich soupeřky vedou tabulky beze ztráty jediného bodu.