Rozhodující fázi sezony mají před sebou písecké házenkářky. Ty se z MOL ligy probojovaly do národního play off, v němž se čtveřice nejlepších českých týmů utká o titul mistryň republiky a další medaile. Jihočešky čeká v semifinále Baník Most, což je nejúspěšnější celek poslední dekády, který v uplynulém ročníku skončil druhý. První zápas se hraje už zítra v obloukové hale u Otavy (15 hodin).

V předpoledním kole MOL ligy písecké házenkářky uhrály na palubovce Mostu remízu 31:31. Nyní se oba celky střetnou v semifinále play off. | Foto: Deník/Václav Veverka

Svěřenkyně trenérky Kateřiny Hromádkové se připravovaly svědomitě, ale během více než třítýdenní pauzy také potřebovaly vyléčit nejrůznější zdravotní potíže.

„Po skončení interligy jsme měli celou řadu poranění a šrámů, tak bylo zapotřebí se dát pokud možno co nejvíce dohromady, aby byl tým zdravotně v plné síle. A kromě klasických tréninků také bylo zapotřebí zapracovat na kondici,“ podotkla koučka.

O tom, že Most, který v MOL lize obsadil třetí příčku, bude velmi silným soupeřem, není třeba pochybovat, ale Jihočešky s ním mají v této sezoně příznivou bilanci. Na podzim jej doma porazily 35:31 a v předposledním kole uhrály na jeho palubovce remízu 31:31, která jim definitivně zaručila účast v play off. Takže recept určitě znají, i když nyní je na pořadu úplně jiná fáze sezony, v níž budou Černí andělé přece jen favoritem.

„Víme, jak se soupeř prezentuje, máme to ještě v živé paměti, protože jsme s ním hráli nedávno, ale platí to samozřejmě i obráceně. Most praktikuje rychlou házenou, opírá se o hru spojek, má ve svém kádru výrazné osobnosti. Víme, že má velkou kvalitu, ale my se chceme o finále poprat,“ tvrdí Kateřina Hromádková.

Jaké zbraně by mohly na Severočešky platit? Eliminovat jejich individuální sílu, minimalizovat zbytečné chyby a nenechat se strhnout k nějakým ofenzivním manévrům.

„Nesmíme hrát zbrkle, naopak musíme zůstat trpěliví, to by mohlo na mostecké hráčky platit. Podmínkou je, abychom se vyvarovali ztrát a technických chyb, které by soupeř trestal z rychlých kontrů,“ zdůraznila.

Hrát se bude na dvě utkání, rozhodovat bude tedy lepší skóre. Úvodní zápas je na programu v sobotu 27. dubna na písecké palubovce, odveta za týden na hřišti Mostu.

„Systém je to trochu ošidný, takže bude rozhodovat každý gól, to je třeba mít na paměti. A plně se koncentrovat. Víme, jak to bylo v minulé sezoně. Holkám v semifinále se Slavií nevyšel jen jeden poločas ze čtyř, což je však stálo postup do finále,“ připomněla písecká trenérka.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří obhájkyně titulu Slavia Praha vs. Lázně Kynžvart.