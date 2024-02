/FOTOGALERIE/ Házenkářky Písku v 18. kole MOL ligy předvedly v souboji se slovenskou Šaľou parádní obrat a nepříznivě se vyvíjející duel zvrátily v posledních minutách ve svůj prospěch. Po vítězství 27:24 navíc udělaly významný krok k účasti v národním play off, které bude po skončení interligy hrát kvarteto nejlepších českých týmů.

Písecké házenkářky po parádním obratu v závěru zdolaly v MOL lize Šaľu 27:24. | Foto: Petr Maťašeje

Utkání Jihočešky nezastihlo v optimálním rozpoložení a slovenský tým navíc nepatří mezi jejich oblíbené soupeře. První poločas nabídl celkem vyrovnaný souboj, v němž se oba týmy několikrát prostřídaly v těsném vedení o gól, maximálně o dva, aby nakonec odcházely do šatny o jednu trefu spokojenější hráčky Šaľy – 12:13.

Po změně stran sice Písečanky v 36. minutě otočily na 15:14, ale to bylo na dlouhé minuty jejich poslední vedení. Slovenky sice výrazněji neodskočily, udržovaly si však dvou až tříbrankové vedení a ještě sedm minut před koncem svítilo na ukazateli skóre 20:23.

Závěrečné minuty ovšem patřily domácím házenkářkám, které čtyřbrankovou šňůrou otočily vývoj ve svůj prospěch. Soupeřky sice ještě jednou dorovnaly na 24:24, ve zbytku duelu už se ale neprosadily a Písek dalšími třemi zásahy v řadě vydřel hodně cenné body.

„Zápas se pro nás nevyvíjel dobře a od konce první půle jsme prohrávali. Přišlo mi, že se nemůžeme dostat do patřičného tempa. Nehráli jsme úplně špatně, ale chybělo víc dravosti a nasazení. Navíc se nám podle představ nedařilo proměňovat šance a také poměrně dlouho trvalo, než jsme si uvědomili, že se musíme více soustředit na zabezpečenou obranu. Když jsme šest minut před koncem prohrávali o dva góly, nevypadalo to s námi nejlépe. Pak se to však zlomilo a povedl se nám celkem překvapivý obrat. Radost na konci byla obrovská a spadl nám kámen ze srdce,“ líčila písecká trenérka Kateřina Hromádková.

Měla tím na mysli především fakt, že Olomouc, s níž na dálku bojuje o poslední postupové místo do play off, uhrála po remíze s Michalovcemi další nečekaný bod na úkor favorita, tentokrát v hale Kynžvartu. Celek od Otavy má čtyři kola před koncem na Hanačky k dobru už pět bodů.

Před ním jsou nyní dva klíčové souboje. Nejprve se představí na palubovce posledního Hodonína a poté doma vyzve právě olomoucké házenkářky. A tyto dva duely zřejmě rozhodnou o jeho dalších vyhlídkách, neboť v závěrečných kolech má Písek velmi těžký los, když se vypraví do Mostu a MOL ligu následně zakončí doma s vedoucími Michalovcemi.

„Uvědomujeme si to a proto se soustředíme na to, abychom si rozhodující náskok uhráli co nejdříve. Máme to ve svých rukách. Řekli jsme si, že v závěru soutěže půjdeme zápas od zápasu a v každém z nich se pokusíme předvést maximum. Čím víc soutěž spěje do finiše, tím víc je překvapivých výsledků a všichni do toho šlapou naplno. Nyní je podmínkou vyhrát v Hodoníně,“ zdůraznila koučka.

Na hodonínské palubovce se její tým představí v sobotu 24. února (16.30).

Sokol Písek – HK Slovan Duslo Šaľa 27:24 (12:13)

Nejvíce branek: Korešová 8, M. Svobodová 8, Stellnerová 4 – Pócsiková 7, Holešová 6, Pastoreková 5. Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Sedmimetrové hody: 4/3:7/6. Vyloučení: 4:5. Diváci: 163.

Další výsledky 18. kola

Kynžvart – Olomouc 24:24, Plzeň – Poruba 33:27, Zlín – Hodonín 24:25, Michalovce – Most 30:19, Dunajská Streda – Slavia Praha 30:27.

MOL liga

1. Iuventa Michalovce 18 16 1 1 572:427 33

2. HC DAC Dunajská Streda 18 14 1 3 604:486 29

3. DHK Baník Most 18 13 1 4 582:483 27

4. Házená Kynžvart 18 12 3 3 564:465 27

5. DHC Slavia Praha 18 10 2 6 530:500 22

6. Sokol Písek 18 10 1 7 531:540 21

7. DHK Zora Olomouc 18 6 3 9 527:554 15

8. HK Slovan Duslo Šaľa 18 7 1 10 505:534 15

9. DHC Plzeň 18 5 1 12 521:567 11

10. Handball club Zlín 18 3 2 13 451:557 8

11. Sokol Poruba 18 2 0 16 456:540 4

12. HK Hodonín 18 2 0 16 442:632 4