Písecké házenkářky nedokázaly dotáhnout do úspěšného konce velmi dobře rozehranou partii v Olomouci a v 9. kole MOL ligy tam nakonec prohrály o jediný gól 28:29. V tabulce jim nadále patří šestá pozice.

Písecké házenkářky promarnily v Olomouci osmibrankový náskok a nakonec prohrály 28:29. | Foto: Deník/David Kubatík

Jihočešky vedly v poločase o pět gólů a krátce po změně stran se jejich náskok vyšplhal dokonce na osm tref (13:21), přesto to nestačilo.

Mladý domácí tým se nevzdal, změnil taktiku a snažil se eliminovat osobní obranou hlavní písecké střelkyně, což se mu podařilo a pomalu začal umazávat ztrátu. Jihočešky to očividně rozhodilo, přestaly si věřit, začaly chybovat a hlavně dovolily Hanačkám šestibrankovou šňůru, po níž se dotáhly na rozdíl jediné trefy (22:23).

V dramatické koncovce se domácím hráčkám povedlo utrhnout na 29:27 a nejlepší střelkyně soutěže svým jubilejním stým gólem v sezoně už pouze korigovala.

„Dá se říci, že pětačtyřicet minut jsme dominovali, byli lepší a měli jsme i slušný náskok. V tu chvíli už jsme asi měli v hlavách, že to nějak dohrajeme, že se nic nemůže stát. Ale opak byl pravdou. Poslední úsek utkání, to byla katastrofa. Začali jsme se strachovat o výsledek, báli jsme se jít do akcí, vzít na sebe zodpovědnost. Olomouc začala hrát osobku na naše dvě střelkyně a my bohužel nebyly schopné se s tím poprat. Bylo to z naší strany zbrklé, chodili jsme do nepřipravených akcí, ztráceli jsme míče a nechali se zbytečně dostat pod tlak. Soupeřky se nakonec dotáhly a v závěru nás dokázaly o branku přeskočit. My absolvovali dvě zcela protichůdné části. V té první jsme měli hru pod kontrolou, v té druhé jsme se úplně sesypali. Je to čtvrtá porážka o gól, což je frustrující a hodně nás to mrzí,“ konstatovala písecká trenérka Kateřina Hromádková.

Na nějaké velké přemítání o příčinách porážek však není čas. Už ve středu 8. listopadu totiž Jihočešky čeká další utkání MOL ligy, k němuž do obloukové haly k Otavě zavítá v tabulce třetí Most (18 hodin) a o týden později se vypraví za nejvzdálenějším soupeřem do východoslovenských Michalovců, které jsou druhé.

„Musíme se co nejrychleji oklepat, protože před námi jsou dva těžcí soupeři. Kdyby se nám aspoň jednoho povedlo zaskočit a porazit, byla by to pro nás velká vzpruha. Bohužel, trápí nás zranění, i když s tím se musí počítat a nelze se na to vymlouvat,“ doplnila koučka.

DHK Zora Olomouc – Sokol Písek 29:28 (12:17)

Nejvíce branek: Machačová 5, Malinová 5, Vasiljeva 4 – Korešová 7, Boorová 5, Kocová 5, M. Svobodová 4. Sedmimetrové hody: 2/4:4/4. Vyloučení: 4:3. Rozhodčí: Friedel, Kučera. Diváci: 285.

Další výsledky 9. kola

Hodonín – Dunajská Streda 22:36, Michalovce – Kynžvart 41:26, Slavia Praha – Plzeň 39:29, Most – Zlín 42:25, Šaľa – Poruba 29:27.

MOL liga

1. HC DAC Dunajská Streda 9 8 0 1 311:238 16

2. Iuventa Michalovce 9 8 0 1 287:215 16

3. DHK Baník Most 9 7 0 2 292:227 14

4. DHC Slavia Praha 9 6 1 2 283:249 13

5. Házená Kynžvart 9 5 1 3 290:264 11

6. Sokol Písek 9 4 1 4 271:275 9

7. HK Slovan Duslo Šaľa 9 3 1 5 249:273 7

8. DHK Zora Olomouc 9 3 1 5 258:286 7

9. DHC Plzeň 9 3 0 6 255:277 6

10. Handball club Zlín 9 2 1 6 222:274 5

11. Sokol Poruba 9 1 0 8 225:265 2

12. HK Hodonín 9 1 0 8 204:304 2