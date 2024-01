Vstup do druhé části MOL ligy se píseckým házenkářkám nepovedl. V 12. kole česko-slovenské soutěže totiž prohrály na půdě Kynžvartu až nečekaně jednoznačně 21:37. V tabulce se propadly o jednu příčku a jsou sedmé.

Házená Kynžvart – Sokol Písek 37:21 (16:8). | Foto: Deník/Daniel Seifert

Jihočešky od samého začátku tahaly za kratší konec. Kromě nejlepší kanonýrky soutěže Korešové, jíž sekundovala už jen M. Svobodová, se trápily v koncovce a do střelecké listiny už se zapsaly pouze další dvě hráčky Stellnerová a Bicanová.

Domácí celek od začátku vedl a v poločase měl už měl osmigólový náskok, který po změně stran ještě znásobil. Písečanky v první půli zaznamenaly pouze pět tref ze hry, navíc po svých zmařených šancích je Kynžvart trestal z rychlých kontrů.

„Zakončení nám dělalo velké problémy a naše úspěšnost střelby byla velmi špatná. To nás zaskočilo a začali jsme kupit chyby. Soupeřky navíc trefovaly z rychlých protiútoků. Ač jsme se na to připravovali, nedokázali jsme jim v to zabránit. Jestli prohrajete o gól nebo o deset asi nehraje takovou roli, stále je to porážka, spíš mě mrzí průběh utkání, jak jsme k výsledku došli. Rozhodně to nebyl výkon, jaký bychom chtěli předvádět a opakovat,“ podotkla písecká trenérka Kateřina Hromádková.

Na druhou stranu však nechce dělat z výsledku nějaké velké závěry a spíše je třeba koukat dopředu a už se zase soustředit na další zápasy, které budou v rychlém sledu následovat.

„Samozřejmě, musíme si to rozebrat, protože se nám nepovedlo vůbec nic. Ale i sportovci jsou lidé a takový výbuch, že se nic nedaří, prostě může přijít,“ tvrdí smířlivě.

Čtyři následující utkání navíc písecké házenkářky odehrají na domácí palubovce, neboť v podzimní části kvůli rekonstrukci haly měnily se soupeřkami pořadatelství. První příležitost, jak si napravit reputaci, budou mít už v sobotu 13. ledna, kdy ve své hale přivítají Zlín (15 hodin).

„Čeká nás série zápasů doma, takže doufám, že pro hráčky to bude zvláštní motivace, aby se převedly v co nejlepším světle. Musíme se rychle oklepat a na Zlín vlítnout,“ burcuje koučka svůj tým.

Házená Kynžvart – Sokol Písek 37:21 (16:8)

Nejvíce branek: Hejkalová 9, Patrnčiáková 5, Tesařová 4 – Korešová 13/5, M. Svobodová 5, Stellnerová 2. Rozhodčí: Beňuš, Uhlíř. Sedmimetrové hody: 2/2:5/5. Vyloučení: 2:0. Diváci: 300.

Další výsledky 12. kola

Hodonín –Šaľa 34:39, Plzeň – Zlín 31:31, Olomouc – Slavia Praha 27:34, Most – Poruba 31:25, Michalovce – Dunajská Streda 31:27.

MOL liga

1. Iuventa Michalovce 12 11 0 1 387:287 22

2. HC DAC Dunajská Streda 12 9 1 2 407:328 19

3. DHC Slavia Praha 12 9 1 2 380:328 19

4. DHK Baník Most 12 8 1 3 384:317 17

5. Házená Kynžvart 12 8 1 3 392:332 17

6. HK Slovan Duslo Šaľa 12 5 1 6 343:363 11

7. Sokol Písek 12 5 1 6 351:378 11

8. DHK Zora Olomouc 12 4 1 7 344:387 9

9. DHC Plzeň 12 3 1 8 337:375 7

10. Handball club Zlín 12 2 2 8 297:365 6

11. Sokol Poruba 12 2 0 10 309:354 4

12. HK Hodonín 12 1 0 11 291:408 2