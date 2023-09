Písecké házenkářky utrpěly ve 4. kole MOL ligy první porážku v sezoně, zato velmi výraznou. Na půdě jednoho z hlavních aspirantů na nejvyšší metu v Dunajské Stredě prohrály 24:43. Vítězky si nadále udržují stoprocentní bilanci, Písek zůstal v tabulce čtvrtý.

Písecké házenkářky prohrály v Dunajské Stredě vysoko 24:43. Ilustrační snímek. | Foto: archiv Deníku

Dunajská Streda začala náporem a písecké házenkářky se dokázaly poprvé střelecky prosadit až v 15. minutě za stavu 0:10. Jihočešky se sice do příležitostí dokázaly dostat, ale v koncovce byly zkraje duelu jalové, a to určilo další ráz střetnutí. Poločas skončil třináctibrankovým rozdílem ve prospěch slovenského favorita, a tak bylo nad slunce jasné, kdo tento souboj opanuje.

Po změně stran se sice hostující tým přece jen zvedl, ale rozjetý soubor ze Žitného ostrova se nenechal přibrzdit, a tak si nakonec hráčky Sokola odvezly porážku rozdílem 19 branek.

V týmu poražených vyčnívala pouze nejlepší střelkyně soutěže Iveta Korešová. Tak se trefila celkem třináctkrát a po čtyřech kolech má na svém kontě už 48 branek.

„Úplně nám utekl začátek a pak už jsme proti takovému soupeři nebyli schopni nastoupit do rozjetého vlaku. My jsme si dokázali vytvořit šance, ale buď jsme je špatně zakončovali, nebo je zlikvidovala domácí brankářka. Možná jsme měli i trochu smůlu, protože naše střely končily také na tyčích. Prostě to byl den, kdy to nešlo a vzhledem ke skóre pak bylo těžké se do zápasu vracet. Doufám, že vysoká porážka na nás nezanechá stopy. Nyní už se musíme soustředit na další dva zápasy, které tento týden odehrajeme. Ve čtvrtek nás čeká v Českém poháru souboj na palubovce prvoligového Havlíčkova Brodu a v neděli v MOL lize zajíždíme do Poruby,“ uvedla písecká trenérka Kateřina Hromádková.

HC DAC Dunajská Streda – Sokol Písek 43:24 (22:9)

Nejvíce branek: Sári 6, Rajnohová 5, Hornyák 4, Desortová 4, Juhos 4 – Korešová 13, Kocová 3, Hauserová 2, A. Velková 2. Sedmimetrové hody: 7/5:5/4. Vyloučení: 3:4. Rozhodčí: Haščíková, Kellner. Diváci: 180.

Další výsledky 4. kola MOL ligy:

Zlín – Poruba 24:28 (10:13), Plzeň – Olomouc 41:37 (16:22), Kynžvart – Slavia Praha 28:31 (15:17), Most – Hodonín 37:19 (19:9), Michalovce – Šaľa odloženo na 4. 10.

MOL liga ženy

1. HC DAC Dunajská Streda 4 4 0 0 146:104 8

2. DHK Baník Most 4 4 0 0 127:96 8

3. DHK Zora Olomouc 4 2 1 1 126:119 5

4. Sokol Písek 4 2 1 1 110:126 5

5. DHC Plzeň 4 2 0 2 124:113 4

6. Iuventa Michalovce 3 2 0 1 82:78 4

7. Házená Kynžvart 4 1 1 2 117:114 3

8. DHC Slavia Praha 4 1 1 2 102:108 3

9. HK Slovan Duslo Šaľa 3 1 0 2 87:88 2

10. Handball club Zlín 4 1 0 3 103:120 2

11. Sokol Poruba 4 1 0 3 102:119 2

12. HK Hodonín 4 0 0 4 87:128 0