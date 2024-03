Házenkářky Písku v 20. kole MOL ligy podlehly doma Olomouci 29:30 a zkomplikovaly si boj o postup do národního play off.

Písecké házenkářky prohráli v 20. kole MOL ligy s Olomoucí 29:30 a o účast v play off budou muset ještě zabojovat. | Foto: Sokol Písek

Jihočešky přitom začaly dobře, trpělivě si budovaly náskok a ovládly první poločas, po němž si nakonec odnesly pětibrankové vedení – 17:12.

Jenže Olomouc se po obrátce dokázala oklepat, v úvodních deseti minutách nastřílela osm gólů a inkasovala jen tři, takže v 40. minutě bylo vyrovnáno – 20:20.

Poté se skóre přelévalo ze strany na stranu, aby v 54. minutě hostující celek vedl 28:25. Písek tříbrankovou sérií srovnal, pak však udeřila olomoucká Malinová ze sedmičky a její spoluhráčka Daňková ze hry. Domácí tým už pouze snížil trefou Korešové.

„Pro nás to bylo trošku nešťastné utkání. Věděli jsme, oč hrajeme, strašně moc jsme chtěli udělat maximum, čemuž nasvědčoval i začátek a první půle celkově. Bohužel, nepovedl se nám vstup do druhého poločasu, nedokázali jsme se dostat do herní pohody z úvodu, bylo to upracované, příliš vydřené, chyběla nám potřebná lehkost. Proti postavené obraně se nám nepovedlo zakončit pár útočných akcí, za což nás Olomouc trestala z rychlých brejků. To, myslím, rozhodlo,“ podotkla písecká trenérka Kateřina Hromádková.

Výsledek znamená, že Písek potřebuje k jistotě postupu do bojů o medaile získat aspoň bod, nebo spoléhat na klopýtnutí Hanaček. Oba celky mají v předposledním kole velmi silné protivníky. Jihočešky v sobotu 16. března nastoupí na půdě třetího Mostu (18), Olomouc doma přivítá druhou Dunajskou Stredu.

„Situaci jsme si zkomplikovali. Mohli jsme mít jistotu a v klidu se připravovat na vyřazovací boje. Ve hře jsou však ještě čtyři body, zbraně rozhodně neskládáme, i když to bude velmi těžké, protože v Mostě se moc nevyhrává a vedoucí Michalovce, s nimiž hrajeme doma v posledním kole, to je nejvyšší kvalita,“ dodala písecká koučka.

Sokol Písek – Zora Olomouc 29:30 (17:12)

Nejvíce branek: Korešová 9, Indráková 7, Boorová 5, M. Svobodová 4 – Daňková 7, Vasiljeva 5, Roupcová 4. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmimetrové hody: 3/1:6/5. Vyloučení: 2:3.

Další výsledky 20. kola

Dunajská Streda – Hodonín 36:21, Zlín – Most 26:35, Plzeň – Slavia Praha 34:29, Poruba - Šaľa 23:24.

MOL liga

1. Michalovce 20 18 1 1 649:473 37

2. Dunajská Streda 20 16 1 3 670:530 33

3. Most 20 15 1 4 650:536 31

4. Lázně Kynžvart 19 12 3 4 591:498 27

5. Slavia Praha 20 11 2 7 586:558 24

6. Písek 20 11 1 8 599:602 23

7. Olomouc 20 8 3 9 593:610 19

8. Šaľa 20 8 1 11 552:587 17

9. Plzeň 20 6 1 13 578:631 13

10. Zlín 21 3 2 16 527:670 8

11. Poruba 20 2 0 18 503:591 4

12. Hodonín 20 2 0 18 495:707 4