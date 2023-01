Branky Písku: A. Stellnerová 11, E. Svobodová 7 (2), B. Velková a M. Svobodová 4, J. Chlupová 3, A. Suchomelová 2, I. Korešová a A. Bicanová 1. Sedmičky: 3/2:3/1. Vyloučení: 4:3.

V prvním utkání na palubovce soupeřek písecké házekářky prohrály o deset branek (23:33). Tentokrát odstartovaly utkání skvěle a ani jednou nepusily Slavii Praha brankově před sebe. Na konci 12. minuty to již bylo o čtyři branky (8:4) a do poločasu domácí házenkářky svůj náskok ještě navýšily. Důležitý byl i vstup do druhého poločasu. Domácím hráčkám se podařilo nastřílet pět branek oproti dvěma soupeřek a skóre narůstalo. Písek se dostal do vedení o devět branek a výbornou hrou jej ještě navýšil.

Domácí házenkářky potvrdily, že se ve střelbě branek nemusejí spoléhat z valné většiny jen na kanonýrku Ivetu Korešovou. Tu tentokrát spolehlivě nahradila Alena Stellnerová, když se trefila jedenáctkrát a byl to její druhý nejlepší střelecký zápis v sezoně.

Písecké házenkářky natáhly svou vítěznou sérii na čtyři zápasy v řadě, posunuly se na čtvrté místo MOL Ligy a přeskočily právě Slavii Praha. Mezi českými týmy jim dokonce patří druhá příčka. V dalším kole zajíždějí písecké házenkářky na palubovku Lázní Kynžvart a hraje se v neděli 5. února od 17 hodin.