Nová sezona MOL ligy žen je tady. Písecké házenkářky do ní vstoupí pod vedením staronové trenérky Kateřiny Hromádkové zápasem s Kynžvartem, který se uskuteční dnes od 17 hodin ve strakonické hale.

Písecká kapitánka Iveta Korešová bude jednou z hlavních hvězd nadcházejícího ročníku MOL ligy. Nejlepší střelkyně soutěže byla za uplynulou sezonu vyhlášena i nejlepší hráčkou česko-slovenské elitní ligy. | Foto: archiv Deníku

Proč tam? jejich domovský stánek u Otavy totiž prochází rekonstrukcí, takže Jihočešky úvodní kolo sehrají v sousedním městě a další dva plánované domácí zápasy s Plzní a Dunajskou Stredou na palubovkách soupeřů. V písecké obloukové hale by se měly poprvé představit až 7. října v 6. kole v atraktivním souboji s mistrovskou pražskou Slavií.

„Jsme rádi, že nám ve Strakonicích vyšli vstříc, je to taky házenkářské město, takže věřím, že tam budeme mít domácí prostředí a třeba tam ještě získáme nové příznivce,“ podotkla koučka.

Ta se na lavičku píseckých házenkářek vrátila po roční pauze, když vystřídala Jana Pavlovského, jenž s týmem v uplynulém ročníku postoupil do play off a nakonec skončil čtvrtý.

Pod její taktovkou se házenkářky na novou sezonu začaly připravovat v polovině července, kdy nejprve nabíraly fyzičku a postupně se začaly věnovat i samotné hře. Absolvovaly rovněž výborně obsazený mezinárodní turnaj v Hodoníně, kde se střetly s maďarským Fehervárem, polským Elblagem a makedonským Skopje, což si písecká trenérka velice pochvalovala.

„Sice jsme dokázali vyhrát pouze nad makedonským týmem, ale byla to výborná konfrontace s celky na vysoké úrovni a určitě nám to hodně dalo. K doladění formy jsme ještě odehráli duel s prvoligovým Jindřichovým Hradcem,“ zmínila Kateřina Hromádková.

Ta do svého týmu k tradičním oporám Korešové, Stellnerové, Boorové, Chlupové nebo Bezpalcové a dalším zapracovává i některé mladé talentované hráčky z vlastní líhně, konkrétně Kocovou, Seidlovou, Kozákovou, Zelenkovou či Malcovou a také jindřichohradeckou Hauserovou. Po roční pauze v béčku se do interligového týmu vrátila Adéla Velková. A postupně se bude zapojovat, jak jí to mateřské povinnosti dovolí, i ostrostřelkyně Tereza Indráková, kterou sportovní veřejnost dobře zná pod dívčím příjmením Pokorná. Odešly naopak strakonické Hanzelínová, Plojharová a Kordíková.

„Velké odchody se nekonaly, naopak jsme rozšířili kádr, abychom v sezoně dokázali více rozložit síly, a všechny holky skvěle zapadly. S průběhem přípravy a přístupem hráček jsem spokojená,“ tvrdí.

V uplynulém ročníku Sokol zdobila především útočná hra, což dokumentuje fakt, že celek od Otavy nastřílel nejvíc branek ze všech účastníků MOL ligy. Defenziva však někdy trochu pokulhávala.

„Na obranné fázi se snažíme trochu víc zapracovat, potřebujeme ji ještě víc vyztužit. Naši útočnou sílu známe, tam by snad neměl být problém,“ přemítá koučka.

Písecké družstvo by rádo navázalo na uplynulou sezonu, v níž se probojovalo do bojů o medaile, které však nakonec nezískalo, což byla trochu hořká tečka za jinak úspěšnou sezonou. Ví však, že to bude velice těžké.

„V jednotlivých týmech došlo k poměrně velkým změnám a přeskupení sil. Už jsme se o tom s holkama bavily. Myslím, že nadcházející sezona bude nesmírně vyrovnaná a postoupit do vyřazovací fáze bude těžké, ale chceme se porvat o co nejlepší umístění. Už se všichni těšíme a doufáme, že nám vyjde vstup do soutěže co nejlépe,“ přeje si Kateřina Hromádková.