/FOTOGALERIE/ Písecké házenkářky v 15. kole MOL ligy doma podlehly Dunajské Stredě 22:30. Jihočešky neodehrály špatný duel, ale kvalitní soupeř, který má ty nejvyšší ambice, byl nakonec nad jejich síly.

MOL liga: Sokol Písek - HC DAC Dunajská Streda 22:30 (13:17). | Foto: Jan Škrle

Přitom začátek vyšel házenkářkám od Otavy náramně a v 6. minutě vedly 6:2. Favority ze Slovenska se však nepříznivým stavem nenechaly rozhodit a dotáhly se. V 22. minutě šly poprvé do vedení (11:12) a poločas vyhrály rozdílem čtyř branek – 13:17.

Písecké hráčky krátce po změně stran ještě vykřesaly jiskru naděje, když na začátku 36. minuty snížila M. Svobodová na 16:18, ale víc jim hostující tým neumožnil a po dvou třígólových sériích jim definitivně odskočil.

„Vstup do zápasu nám vyšel podle představ, dařil se nám přechod do útoku i aktivní hra jedna proti jedné jak v obraně, tak v útoku. Pak však z naší strany přišly některé chyby, které soupeř nekompromisně trestal. Ve druhé půli jsme se ve skóre na chvíli přiblížili, ale brzy se začala projevovat větší kvalita, vyrovnanost kádru i větší trénovanost Dunajské Stredy, která utkání zkušeně dovedla k vítězství. Pokud chcete proti takovému týmu uspět, musíte hrát nad hranicemi svých možností. Ale musím říct, že s naším výkonem jsem celkem spokojená. Není příliš co vytknout, holky hrály s nasazením, neměli jsme žádné větší výpadky. Jen rozdíl ve skóre mohl být menší,“ konstatovala písecká trenérka Kateřina Hromádková.

Její tým v tabulce i přes porážku zůstal na šesté pozici a v dalším kole na domácí půdě v sobotu 3. února změří síly s Porubou (15 hodin), která je předposlední. Jihočešky pozorně sledují i vývoj v redukovaném pořadí českých týmů, které po skončení interligy čeká národní play off i play out. Písek zatím drží strategickou čtvrtou příčku, která zajišťuje boj o medaile, ale Olomouc už se přiblížila na rozdíl dvou bodů.

„Konkurence je velká a samozřejmě to po očku sledujeme, včetně Olomouce. My se však musíme především plně soustředit na sebe, být dobře připravení a plně koncentrovaní, protože v konečném účtování může hrát roli každý bod,“ podotkla.

Sokol Písek - HC DAC Dunajská Streda 22:30 (13:17)

Branky: Korešová 10/7, Svobodová 6, Kocová 4, Stellnerová 1, Seidlová 1 – Desortová 10, Costaová 5, Juhosová 4, Mészárosová 4, Hornyáková 3, Kovácsová 2, Pénzesová 1, Iličová 1 Rozhodčí: Šlezingr, Špunar. Sedmimetrové hody: 8/7:1/0. Vyloučení: 4:4. Diváci: 178.

Další výsledky 15. kola

Hodonín – Most 26:40, Slavia Praha – Kynžvart 20:20, Olomouc – Plzeň 33:27, Šaľa – Michalovce 25:27, Poruba – Zlín 25:27.

MOL liga

1. Iuventa Michalovce 14 13 0 1 444:332 26

2. DHK Baník Most 15 11 1 3 494:392 23

3. HC DAC Dunajská Streda 15 11 1 3 509:408 23

4. Házená Kynžvart 15 10 2 3 477:405 22

5. DHC Slavia Praha 15 9 2 4 441:413 20

6. Sokol Písek 15 7 1 7 439:461 15

7. HK Slovan Duslo Šaľa 15 6 1 8 430:454 13

8. DHK Zora Olomouc 15 6 1 8 446:472 13

9. DHC Plzeň 15 4 1 10 430:471 9

10. Handball club Zlín 15 3 2 10 375:466 8

11. Sokol Poruba 14 2 0 12 358:413 4

12. HK Hodonín 15 1 0 14 371:527 2