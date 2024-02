/FOTOGALERIE/ Házenkářky Písku se opět o něco přiblížily vysněnému postupu do národního play off. V 19. kole MOL ligy totiž zvítězily na palubovce posledního Hodonína 39:32, naplno bodovaly už počtvrté v řadě, a tři kola před koncem mají nadále šestibodový náskok před Olomoucí, která jim jako jediná může ještě radost z postupu do bojů o medaile překazit.

Hodonínské házenkářky (v černých dresech) v 19. kole MOL Ligy doma prohrály s Pískem 32:29. | Foto: Jaroslav Kolísek

V Hodoníně Jihočešky nezačaly příliš dobře a především v defenzivě jim to skřípalo, takže domácí tým s nimi dlouho držel krok. V závěru poločasu se jim však tříbrankovou šňůrou povedlo odskočit na 15:19.

Po změně stran už si Písečanky vývoj i náskok s přehledem hlídaly a ještě jej zvýraznily, takže si nakonec bez zbytečných komplikací dokráčely pro zasloužené vítězství.

„Hodně jsme se připravovali především na to, že Hodonín nesmíme podcenit. Že jeho postavení na konci tabulky zkresluje a doma se dokáže vybičovat k výborným výkonům. A to to také hlavně v první půli bylo. Nám navíc nefungovala podle představ obrana, což bylo také hlavní příčinou toho, že to bylo dlouho vyrovnané. Po změně stran jsme však už zápas ovládali tak, jak jsme potřebovali. A mohli jsme zapojit do hry všechny hráčky kádru, takže jsme i rozložili síly, za což jsem ráda. Těší mě počet vstřelených branek, horší už je to s těmi inkasovanými, ale tak to prostě někdy je. Hlavní cíl, získat dva body, jsme splnili, a to je důležité,“ zdůraznila písecká trenérka Kateřina Hromádková.

Táborskou kanonádu kalí ztráta kapitána, Písek marně dotahoval

K výhře na hodonínské půdě tradičně nejvýznamnější měrou přispěla Iveta Korešová, jež už zaznamenala 208 gólů a suverénně vládne střeleckému pořadí soutěže.

„My sázíme především na kolektivní výkon, ale samozřejmě Iveta je pro nás nepostradatelná a doufám, že v rozhodující fázi sezony nám svými góly výrazně pomůže,“ zmínila.

Nyní má MOL liga reprezentační přestávku, v níž národní tým i s píseckou pivotkou Alenou Stellnerovou čekají dvě střetnutí s Nizozemskem v rámci kvalifikace na letošní mistrovství Evropy, a po něm už dojde ke klíčové bitvě s Olomoucí, jež je na programu v sobotu 9. března v obloukové hale u Otavy (15).

„Česká nás zatím nejdůležitější utkání sezony, které nás může definitivně posunout do play off. Vše máme ve svých rukách, hrajeme doma a není prostor se na něco vymlouvat. Musíme předvést stoprocentní výkon,“ podotkla Kateřina Hromádková.

HK Hodonín – Sokol Písek 32:39 (15:19)

Nejvíce branek: Štipčáková 9/3, Víchová 6/2, Drexlerová 6 – Korešová 11/4, Kocová 7, Malcová 4, Stellnerová 4. Rozhodčí: Kremláček, Procházka. Sedmimetrové hody: 5/5:5/5. Vyloučení: 4:3. Diváci: 158.

Další výsledky 19. kola

Šaľa – Dunajská Streda 23:30, Slavia Praha – Poruba 27:24, Olomouc – Zlín 36:27, Michalovce – Zlín 35:23, Most – Kynžvart 33:27.

MOL liga

1. Michalovce 20 18 1 1 649:473 37

2. Dunajská Streda 19 15 1 3 634:509 31

3. Most 19 14 1 4 615:510 29

4. Lázně Kynžvart 19 12 3 4 591:498 27

5. Slavia Praha 19 11 2 6 557:524 24

6. Písek 19 11 1 7 570:572 23

7. Olomouc 19 7 3 9 563:581 17

8. Šaľa 19 7 1 11 528:564 15

9. Plzeň 19 5 1 13 544:602 11

10. Zlín 20 3 2 15 501:635 8

11. Poruba 19 2 0 17 480:567 4

12. Hodonín 19 2 0 17 474:671 4