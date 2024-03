Utkání roku mají před sebou v sobotu 9. března písecké házenkářky, které po reprezentační pauze nastoupí v 20. kole MOL ligy ve své hale proti Olomouci (15 hodin). Pokud si bez ohledu na další vývoj chtějí zajistit účast v národním play off, potřebují proti týmu, který jim už jako jediný může postupové plány zhatit, získat aspoň bod.

Písecké házenkářky naposledy na domácí palubovce po parádním obratu v závěru zdolaly Šaľu 27:24. Podobný výsledek by určitě braly i v nadcházejícím klíčovém souboji s Olomoucí. | Foto: Petr Maťašeje

Jihočešky to mají tři kola před koncem interligy velmi dobře rozehrané. V tabulce figurují na šesté příčce a z tuzemských celků drží čtvrtou pozici, která jako poslední zajišťuje postup do vyřazovacích bojů o medaile.

„Čeká nás zatím nejdůležitější utkání sezony, které nás může definitivně posunout do play off. Vše máme ve svých rukách, hrajeme doma a není prostor se na něco vymlouvat. Musíme předvést stoprocentní výkon,“ podotkla Kateřina Hromádková.

Její tým, který má za sebou šňůru čtyř vítězství v řadě, během reprezentační přestávky zapracoval na kondici a už se svědomitě herně i takticky chystal na nadcházejícího protivníka. „Nebyli jsme sice komplet, protože Stellnerová hrála s národním týmem kvalifikační dvojzápas s Nizozemskem a v dorostenecké reprezentaci jsme měli i Kocovou s Malcovou, ale tak to prostě je a přípravu nám to nenarušilo,“ tvrdí.

Trojice týmů, jež už se mohou pomalu chystat na vyřazovací boje o medaile, je již známá – Most, Lázně Kynžvart a pražská Slavia, jež obhajuje titul.

Písek už může ohrozit pouze Olomouc. Jihočešky mají k dobru šest bodů, zdánlivě komfortní náskok však snižuje fakt, že v závěrečných dvou kolech mají těžký los, neboť cestují na palubovku třetího Mostu a přivítají Michalovce, již jistého vítěze MOL ligy.

Olomouc naproti tomu hostí druhou Dunajskou Stredu a končí na hřišti předposlední Poruby, navíc první vzájemné utkání doma na Hané vyhrála 29:28, když družstvo od Otavy trestuhodně ztratilo osmigólový náskok.

„Nechceme se v tom moc pitvat, spíše se snažíme to v hlavě nemít. Řeknu to jinak, máme co napravovat. Je však třeba se z toho poučit, aby se něco podobného neopakovalo. Víme, že Olomouc v posledních kolech předvedla svou kvalitu, když s týmy z čela tabulky uhrála výborné výsledky, ale my se chceme soustředit hlavně sami na sebe, na náš výkon a abychom vydrželi hrát plně koncentrovaně celé utkání,“ zdůraznila Kateřina Hromádková.