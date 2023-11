Písecké házenkářky se po nepříjemné porážce v Olomouci rychle vzchopily a v předehrávce 10. kola MOL ligy si vyšláply na favorizovaný Most, který doma porazily 35:31.

Házenkářky Písku vybojovaly v 10. kole MOL ligy cenné vítězství nad Mostem 35:31. | Foto: Sokol Písek/Petr Maťašeje

Bylo otázkou, jak se Jihočešky vypořádají s prohrou o jediný gól v Olomouci (28:29), kde ztratily vedení o osm branek, zda ji nadále nebudou mít v hlavách, ale obavy byly zbytečné. Písecké hráčky do utkání proti nejúspěšnějšímu tuzemskému týmu poslední dekády vstoupily dobře a během úvodní čtvrthodiny si vytvořily čtyřbrankový náskok (8:4). Ten však hostující celek pěti trefami v řadě otočil a ve zbytku první půle už ani jeden tým nedokázal výrazněji odskočit, takže se do šaten odcházelo za vyrovnaného stavu 15:15.

Výborný nástup měly Písečanky i do druhého poločasu, což se nakonec ukázalo jako rozhodující. Během pěti minut totiž vytáhly skóre na 21:16 a tří až pětibrankové vedení si dokázaly udržet až do konce, přestože Černí andělé v závěru zvýšili tlak a snažili se nepříznivý vývoj zvrátit. Domácí tým však hrál plně koncentrovaně a velmi cenné vítězství bez větších komplikací udržel.

Vítězky jako obvykle táhla nejlepší kanonýrka MOL ligy Iveta Korešová, autorka 11 branek, kterou výborně doplňovala i Tereza Indráková, jež se po mateřské dostává rovněž do herní i střelecké pohody.

„My do utkání nastoupili naprosto koncentrovaně a v plném nasazení jsme vydrželi celý zápas. Až mě to trochu překvapilo, že tentokrát nepřišel náš obligátní desetiminutový výpadek. První poločas byl vyrovnaný, my zkraje odskočili, ale Most ztrátu dohnal. O přestávce jsme si řekli, že bychom si potřebovali vybudovat nějaký náskok, neboť v minulých duelech nám vyrovnané koncovky moc nešly a prohráli jsme čtyřikrát v řadě o gól. Začátek druhé půle se nám vydařil a vedení o několik branek jsme si opravdu dokázali vytvořit. Most zkoušel všechno možné, i osobku na dvě naše střelkyně, ale na rozdíl od předchozího zápasu jsme se s tím dokázali vypořádat. Holky se nenechaly rozhodit, pokračovaly v soustředěném výkonu a hlavně hrály v klidu, takže jsme zbytečně neztráceli míče a nechodili do nepřipravených akcí. Kromě nejlepších střelkyň Korešové s Indrákovou nesmíme zapomenout ani na Boorovou s Chlupovou, jež skórovaly v důležitých momentech, výborně zachytaly obě brankářky. Byl to však kolektivní výkon, vše se sešlo a my snad poprvé v sezoně neměly žádné hluché místo,“ spokojeně konstatovala písecká trenérka Kateřina Hromádková.

Po páté výhře v sezoně zůstávají házenkářky od Otavy v tabulce šesté. Příští zápas je čeká ve středu 15. listopadu, kdy se vypraví za nejvzdálenějším soupeřem do východoslovenských Michalovců, který patří k hlavním aspirantům na triumf v MOL lize.

V dalších předehrávkách 10. kola pražská Slavia porazila Šaľu 29:27 a Plzeň doma podlehla Kynžvartu 24:39. Zbývající utkání jsou na programu o víkendu.

Sokol Písek – DHK Baník Most 35:31 (15:15)

Nejvíce branek: Korešová 11, Indráková 8, Boorová 6, Chlupová 4 – Ogonovszky 10, Stříšková 5, Jestříbková 4. Rozhodčí: Fialová, Sovová. Sedmimetrové hody: 6/6:2/2. Vyloučení: 3:2. ČK: 0:1 (39. Poláková). Diváci: 165

MOL liga

1. HC DAC Dunajská Streda 9 8 0 1 311:238 16

2. Iuventa Michalovce 9 8 0 1 287:215 16

3. DHC Slavia Praha 10 7 1 2 312:276 15

4. DHK Baník Most 10 7 0 3 323:262 14

5. Házená Kynžvart 10 6 1 3 329:288 13

6. Sokol Písek 10 5 1 4 306:306 11

7. HK Slovan Duslo Šaľa 10 3 1 6 276:302 7

8. DHK Zora Olomouc 9 3 1 5 258:286 7

9. DHC Plzeň 10 3 0 7 279:316 6

10. Handball club Zlín 9 2 1 6 222:274 5

11. Sokol Poruba 9 1 0 8 225:265 2

12. HK Hodonín 9 1 0 8 204:304 2