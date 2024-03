/FOTOGALERIE/ Ve 21. kole MOL ligy písecké házenkářky uhrály remízu 31:31 na palubovce favorizovaného Mostu a definitivně si zajistily účast v národním play off, v němž budou čtyři nejlepší české týmy bojovat o titul a další medaile.

Písecké házenkářky remizovaly v předposledním kole MOL ligy v Mostě 31:31 a zajistily si postup do vyřazovacích bojů o medaile. | Foto: Petr Maťašeje

Byly to však nervy, hlavně v samotném závěru. Aktuálně nejlepší český tým od začátku vedl, ale Jihočešky jej nepustily do náskoku, který by se nedal dohnat. Přesto odcházely do šaten s tříbrankovým mankem.

Podobný obrázek nabídl i druhý poločas, v němž se písecké házenkářky přiblížily na rozdíl jediné trefy až v závěrečné desetiminutovce. Most přesto ještě získal zásluhou Smetkové dvoubrankový náskok, ale písecké mladé pušky Malcová s Kocovou vyrovnaly na 30:30. Následovala proměněná sedmička domácího hráčky Ogonovszky, ale poslední slovo si vzala Korešová a patnáct vteřin před koncem zajistila svým barvám zlatý bod. Nejlepší střelkyně interligy mohla vzápětí ještě dokonce rozhodnout o výhře týmu od Otavy, ale její gól podle verdiktu sudích přišel až po vypršení času.

Tábor smetl Benátky sedmi góly a ve čtvrtfinále narazí na Příbram

„Moc dobře jsme věděli, oč půjde. Chtěli jsme si postup uhrát sami a nespoléhat na zaváhání Olomouce. Také jsme si řekli, že nebudeme v jejím souběžně hraném duelu s Dunajskou Stredou zjišťovat průběžný stav. Most měl více ze hry, ale my se stále drželi na dostřel, snažili jsme se zachovat klid a soustředit se na svůj výkon. Hráli jsme trpělivě, nerozhodilo nás, když soupeřky odskočily na dva či tři góly, a to nakonec přineslo ovoce, když se nám v samém závěru povedlo vyrovnat a nechybělo mnoho a mohli jsme i vyhrát. Po zpackaném zápase s Olomoucí jsme potřebovali odehrát kvalitní zápas s dobrým výsledkem, což se nám povedlo. A radost byla o to větší, že jsme se o postup do play off postarali sami,“ líčila spokojeně písecká trenérka Kateřina Hromádková.

Její tým má tedy jistou šestou příčku a jako čtvrtý se kvalifikoval do vyřazovacích bojů. Už nyní je jisté, že v semifinále vyzve právě Most. Druhou dvojici tvoří Lázně Kynžvart s pražskou Slavií, jež obhajuje mistrovský titul. Jihočešky v uplynulé sezoně skončily na nepopulární čtvrté příčce, takže prahnou po medaili. Ještě před play off je čeká závěrečné kolo MOL ligy, v němž o velikonoční sobotě 30. března přivítají vedoucí Michalovce (18).

DHK Baník Most – Sokol Písek 31:31 (15:12)

Nejvíce branek: Kuxová 6, Ogonovszky 5, Zachová 5, Kostelná 4 – Korešová 8, Indráková 4, Malcová 4, M. Svobodová 3, Kocová 3, Holanová 3. Rozhodčí: Beňuš, Uhlíř. Sedmimetrové hody: 7/5:2/2. Vyloučení: 3:3. Diváci: 482.

Další výsledky 21. kola

Michalovce – Zlín 42:23, Hodonín – Poruba 22:29, Olomouc – Dunajská Streda 26:32, Šaľa – Slavia Praha 24:28, Kynžvart – Plzeň 28:30.

MOL liga

1. Iuventa Michalovce 20 18 1 1 649:473 37

2. HC DAC Dunajská Streda 21 17 1 3 702:556 35

3. DHK Baník Most 21 15 2 4 681:567 32

4. Házená Kynžvart 20 12 3 5 619:528 27

5. DHC Slavia Praha 21 12 2 7 614:582 26

6. Sokol Písek 21 11 2 8 630:633 24

7. DHK Zora Olomouc 21 8 3 10 619:642 19

8. HK Slovan Duslo Šaľa 21 8 1 12 576:615 17

9. DHC Plzeň 21 7 1 13 608:659 15

10. Handball club Zlín 21 3 2 16 527:670 8

11. Sokol Poruba 21 3 0 18 532:613 6

12. HK Hodonín 21 2 0 19 517:736 4