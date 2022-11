Jste ráda, že jste se před sezonou odhodlala k návratu?

Rozhodně toho nelituju. Myslím, že to byl dobrý krok a jsem ráda, že jsem se takto rozhodla. Jsem vážně spokojená, konečně jsem kompletně doma. Celé rodině se vhledem k hlídání hodně ulevilo, všechno je teď jednodušší a já hraju bez nervů. Baví mě to.

Byl Písek jedinou možností, nebo jste řešila i jiné nabídky?

Pořád jsem v kontaktu s Německem. Snažil se mě zlákat můj trenér z Thüringenu, už to ale nešlo skloubit. Od minulého léta jsem dojížděla do Mostu, což bylo vážně hektické. Chtěla jsem klid, a tak jsem šla kvůli rodině do Písku.

Všechno už tedy funguje tak, jak má?

Když jsem jezdila do Mostu, bylo to náročné. Na tréninky jsem vyrážela ve tři hodiny odpoledne a vracela se v jedenáct v noci. Nebylo to optimální, potřebovala jsem hodně hlídání, nebo jsem malého brala s sebou. Nebylo to však příliš pohodlné a já jsem se necítila dobře. Kubík byl navíc hodně malý. Teď jsem ovšem doma, okolo je rodina a dokážeme si to rozdělit. Během týdne už si poradíme sami s manželem. A když je potřeba, tak nám pomůžou babičky.

Co vůbec říkáte na to, jak si Most letos vede v Lize mistryň?

Je vidět rozdíl mezi naší soutěží a zahraničím. Most, který je u nás nejlepší, ani doma neodkáže své soupeře nijak více potrápit. Je to škoda. Chápu ale, že si to Most chtěl zkusit. Pro všechny je Liga mistryň zážitkem, velkou prestiží a zkušeností.

Což se projevuje i v domácí soutěži, ve které Most vládne. Daří se však i Písku…

Na začátku jsme měly těžký los, hrály jsme proti Plzni, Mostu, Slavii nebo Kynžvartu. Přesto jsme získaly dost bodů, z čehož máme radost. Věřím, že do poloviny sezony ještě další body přidáme.

Váš návrat Písku hodně pomohl. Cítíte, že na vás tým spoléhá?

Asi to tak bude. S tím jsem také přicházela, chtěla jsem týmu pomoct. Je nás málo, máme úzký kádr, a když se nám někdo zraní, tak to není snadné. Ale v plné sestavě jsme hodně nebezpečné.

Jaké cíle v této sezoně máte?

Našim cílem je play off. Musíme jít zápas od zápasu, ale já věřím, že pokud budeme zdravé a v plné sestavě, tak šance na postup do vyřazovacích bojů je veliká.

Věříte, že už v Písku kariéru dohrajete, nebo vás to láká ještě někam ven?

Už mě nic nezlomí. V Písku už to dohraju.

Na jaře jste si zahrála za reprezentaci. Pomůžete jí také v dubnu proti Švýcarsku v boji postup na mistrovství světa?

Je to otevřené. Byla jsem domluvena s trenérem, že do konce roku ze zdravotních důvodů v týmu nebudu, ale co bude dál, to se uvidí. Bude záležet, jak na tom budu házenkářsky i zdravotně. A jestli o mě bude zájem.

Co říkáte na dosavadní působení Benta Dahla, nového kouče ženské reprezentace?

Tým už potřeboval nový impulz. Mluvila jsem s holkama, jsou spokojené a líbí se jim, jakou cestou se tým vydal. Já jsem pod koučem Dahlem nehrála, takže nemůžu soudit, ale od holek vím, že z něj mají radost.

Zdroj: www.handball.cz