Písecké házenkářky vstoupily do nového ročníku MOL ligy remízou 27:27 s Kynžvartem. V dramatickém utkání, kdy se oba týmy několikrát prostřídaly ve vedení, v závěru smazaly manko a dostaly se do vedení, ale v poslední minutě inkasovaly a body se spravedlivě dělily.

Písecké házenkářky na úvod MOL ligy remizovaly s Kynžvartem 27:27. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Daniel Seifert

Písecké hráčky si ve strakonickém azylu, kam se na úvodní kolo přestěhovaly kvůli rekonstrukci své haly, v úvodu dvakrát vypracovaly vedení o tři branky (4:1, 8:5), ale jejich soupeřky dokázaly manko smazat a závěr půle jim vyšel lépe, když se rovněž tříbrankovou sérií dostaly do vedení – 12:14.

Druhý poločas měl podobný scénář, ale v opačném gardu. Kynžvart několikrát vedl, Jihočešky však ztrátu pokaždé zlikvidovaly a v 59. minutě se dokonce po sedmičce Korešové, jež byla s 12 góly nejlepší střelkyní utkání a proměnila celkem šest penalt, dostaly do vedení 27:26.

Poslední slovo však mělo družstvo z lázeňského města a vyrovnané střetnutí tak skončilo spravedlivou remízou.

„Bylo to jako na houpačce a ještě teď jsme si nevyhodnotila, zda je pro nás bod ziskem, či ztrátou, což se asi ukáže až po několika zápasech. Nástup jsme měli výborný, v tu chvíli nám šlo, nač jsme sáhli, ale bylo jasné, že nějaký slabší moment asi přijde. To se stalo a závěr poločasu i nástup do druhého vyšel lépe Kynžvartu. V té době byl zase koni soupeř. Jsem ráda, že jsme se dokázali zmobilizovat a výsledek otočit, i když hostující tým v poslední minutě srovnal. Jinak utkání bylo pro diváky určitě atraktivní, vyhecované a mělo patřičný náboj. Kynžvart bude mít kvalitu, podařilo se mu posílit na spojkách, když přišla především Nemethová z Dunajské Stredy. Nám naopak chyběla Stellnerová, holky ji sice na pivotu dokázaly zastoupit, ale její zkušenosti a respekt ze strany soupeřů nám trochu chyběly,“ konstatovala písecká trenérka Kateřina Hromádková.

Její tým se k dalšímu utkání MOL ligy vypraví v sobotu 9. září do Zlína (18 hodin), který si v úvodním kole poradil s Plzní.

„Je to mladý dravý tým doplněný o některé zkušenější hráčky, z většiny jej tvoří odchovankyně. Už v prvním duelu naznačil, že nebude chtít hrát o na chvostu tabulky, jak tomu bylo v poslední době. Nebude to jednoduché,“ zmínila koučka.

Sokol Písek – Házená Kynžvart 27:27 (12:14)

Branky: Korešová 12/6, B. Velková 4, Zelenková 4, Boorová 3, Kocová 1, A. Velková 1, M. Svobodová 1, Chlupová 1 – Bezruková 5/1, Nemethová 5/3, Patrnčiaková 3, Kapusniaková 3, Dresslerová 3, Tesařová 3, Božović 2/1, Michalcová 1, Dvořáková 1, Königová 1. Rozhodčí: Kremláček, Procházka. Sedmimetrové hody: 6/6:7/5. Vyloučení: 1:3. Diváci: 216.

