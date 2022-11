Branky: Bajer 5 (1), Mičkal 5, Cibulec, Palát, Kyryljuk 4, Přikryl 3, Jurka, Mazurek, Šišák 2, Pšenica 1 (1), Randýsek, Hlavenka 1 – Nový 6 (2), M. Nejdl 6, Bičiště 4 (1), Wildt 2 (1), Miklas, Pek, Baierling 2. Vyloučení: 3:3. ŽK: 1:2. Góly ze sedmiček: 2:4.

Strakoničtí drželi s favoritem utkání krok pouze prvních deset minut, i když i v nich stále dotahovali. Pak domácí uskočili o čtyři a následně o šest branek. Pět minut před poločasem byl stav 14:7 a rozdíl sedmi gólů vydržel až do přestávky. Na začátku druhé půle Zubří odskočilo na deset branek, ale Jihočeši nesložili zbraně a snížili zpět na rozdíl sedmi gólů a posléze i na šest. Rozdíl šesti branek vydržel do 57. minuty, ale domácí se pak trefili čtyřihrát v řadě až na konečných 34:24.

"Soupeři gratuluji k zasloužené výhře. S naším výkonem jsem byl spokojený, měli jsme dobré pasáže, byli jsme v pohybu. Zachytal nám brankář, což nám pomohlo. Na Zubří bylo znát, že i když má tolik zraněných, má kádr široký. Jeho hráči jsou na jiné úrovni než my. Bojovností a chytrostí jsme se to snažili vyrovnat, což se nám částečně podařilo," komentoval utkání strakonický trenér Michal Zbíral.

Jihočechy nyní čeká ve sváteční čtvtek nesmírně důležité domácí utkání s Maloměřicemi. Hraje se od 18 hodin. Maloměřice ztrácejí na Strakonické v tabulce bod a chtělo by to uskočit na tři. V dalším duelu v sobotu doma s Karvinou se pak záklaní část překlopí do druhé poloviny.

Zdroj: HBC JVP Strakonice 1921