Písecké házenkářky v odvetě semifinále národního play off MOL ligy prohrály v Mostě 20:31, což po výsledku z úvodního souboje (25:28) znamená, že o český titul se utkají favorizovaní Černí andělé. Jihočešky v souboji o bronz vyzvou pražskou Slavii. Obhájce titulu vyřadily Lázně Kynžvart.

Písecké házenkářky utrpěly v odvetném utkání semifinále play off MOL ligy v Mostě porážku 20:31, což znamená, že je čeká souboj o třetí místo se Slavií. | Foto: Jan Pimper

Úvodních dvacet minut nabídlo vyrovnanou partii, ve zbytku poločasu se však celek od Otavy střelecky zcela zadrhl a Most si vytvořil šestibrankový náskok – 15:9. Jihočeské družstvo navíc v samém závěru první půle přišlo o střelkyni Indrákovou, která za faul inkasovala přímou červenou kartu.

Po změně stran už to písecké hráčky měly složité. Most těžil z výborné defenzivy a dokázal eliminovat i suverénně nejlepší střelkyni soutěže Korešovou, která skórovala „jen“ šestkrát a navíc zahodila i dvě sedmičky. Náskok mosteckých házenkářek tak nadále narůstal a dlouho před koncem utkání bylo jasné o tom, kdo půjde do finále a který tým čeká souboj o třetí příčku.

Vladimír Šuma, trenér Mostu: „Jsem velmi spokojený, na hráčkách bylo od začátku vidět, že chtějí vyhrát. Měli jsme dobrý vstup do zápasu už v minulém střetnutí v Písku, které pro nás dopadlo úspěšně, a tentokrát už od prvních minut byla vidět vůle po vítězství. Skvěle nám fungovala obrana, Dominika Píšová v brance čarovala, ale velmi dobré zákroky předváděla i Hanka Mučková, která naskočila na posledních deset minut. Hráčky dodržovaly po celých šedesát minut taktiku, kterou jsme si pro zápas stanovili. Vycházeli jsme z důrazné obrany, což myslím nakonec rozhodlo.“

Kateřina Hromádková, trenérka Písku: „První část úvodního poločasu nám relativně vyšla a dokázali jsme se soupeřkami držet krok. Bohužel nám pak na jedenáct minut úplně odešla střelba a nebyly jsme schopné se brankově prosadit. V tomto úseku si Most vytvořil celkem pohodlný náskok, který už do konce utkání jen navyšoval a nám se nepodařilo vrátit se do zápasu.“

Písecké házenkářky v úvodním utkání o bronz přivítají rivalky ze Slavie ve své hale v sobotu 11. května (15 hodin), odveta je na programu o týden později v Edenu.

Národní play off MOL ligy – semifinále

Baník Most – Sokol Písek 31:20 (15:9)

Nejvíce branek: Ogonovszky 6/1, Arciševskaja 5, Poláková 4, Kuxová 4/2, Eksteinová 3 – Korešová 6/1, Holanová 3, B. Velková 3, M. Svobodová 3. Sedmimetrové hody: 3/3:4/1. Vyloučení: 4:3. ČK: 0:1 (Indráková). Rozhodčí: Fialová, Sovová. Diváci: 636. První zápas: 28:25, postupuje Most.

Lázně Kynžvart – Slavia Praha 26:23 (14:11). První zápas: 26:28, postupuje Kynžvart.