/FOTOGALERIE/ Písecké házenkářky v 2. kole MOL ligy zavítaly na palubovku Zlína, kde sice nepředvedly zcela optimální výkon a po většinu utkání prohrávaly, ale v závěru zabojovaly a nakonec získaly dva body po těsném vítězství 28:27.

Interligové házenkářky Zlína (v modrém) v sobotním druhém zápase sezony na vítězství nedosáhly, doma po velkém boji nakonec těsně podlehly Písku (27:28). | Foto: pro Deník/Jaroslav Pavlík

Jihočešky v úvodní čtvrthodině vedly o jednu či dvě branky, ale postupně se dostával na koně domácí tým, který otočil skóre ve svůj prospěch, byť do kabin o přestávce odcházel spokojenější pouze o jeden gól – 14:13.

Mírný náskok si dravý tým z Valašska držel dlouho i po změně stran, závěr však nezvládl. Píseckým házenkářkám sice chyběla lehkost, ale nahrazovaly to velkou bojovností a houževnatostí, což se nakonec příznivě odrazilo i do konečného výsledku.

V 55. minutě kanonýrka Korešová poslala svůj tým do vedení 26:25, domácí celek sice stihl ještě dvakrát srovnat, ale na trefu M. Svobodové necelou minutu před koncem už odpovědět nedokázal, i když zlínská Jagodičová měla na ruce dvacet vteřin před koncem remízu. Šanci však neproměnila, a tak se z nejtěsnějšího vítězství radovaly hráčky Sokola.

„Měli jsme vlažný začátek a popravdě jsme se do optimálního tempa nedostali celý zápas. Dlouho jsme prohrávali, herně se nám nedařilo podle představ, ale hodně si cením toho, že jsme se z toho dokázali vyhrabat. Holky zabojovaly, porvaly se s nepříznivým vývojem a zápas nakonec otočily. Zlín byl velice těžký soupeř, myslím, že doma potrápí více týmů,“ konstatovala písecká trenérka Kateřina Hromádková.

Její tým se v dalším kole v neděli 17. září představí v Plzni, s níž si musel kvůli rekonstrukci písecké haly vyměnit pořadatelství.

„Máme k sobě blízko, známe se, hrajeme proti sobě i v přípravě. Takže je to takové malé derby. My pojedeme do Plzně s pokorou, protože žádný suverénní výkon jsme ještě nepředvedli. Každý bod se počítá,“ podotkla koučka.

Hanball Club Zlín – Sokol Písek 27:28 (14:13)

Nejvíce branek: Ševčíková 8, Kříčková 7, Štipčáková 6, Polomíková 3 – Korešová 11, M. Svobodová 5, Boorová 4, Kocová 3. Rozhodčí: Kichner, Vacula. Sedmimetrové hody: 4/3:6/3. Vyloučení: 4:4. Diváci: 57.

Další výsledky 2. kola

Plzeň – Hodonín 31:19, Michalovce – Poruba 29:26, Olomouc – Šaľa 35:27, Kynžvart – Dunajská Streda 26:31, Most – Slavia Praha 30:25.

MOL liga ženy

1. DHK Baník Most 2 2 0 0 60:48 4

2. HC DAC Dunajská Streda 2 2 0 0 62:54 4

3. DHK Zora Olomouc 2 1 1 0 60:52 3

4. Sokol Písek 2 1 1 0 55:54 3

5. DHC Plzeň 2 1 0 1 54:45 2

6. Handball club Zlín 2 1 0 1 53:51 2

7. HK Slovan Duslo Šaľa 2 1 0 1 58:58 2

8. Iuventa Michalovce 2 1 0 1 57:57 2

9. Házená Kynžvart 2 0 1 1 53:58 1

10. DHC Slavia Praha 2 0 1 1 50:55 1

11. Sokol Poruba 2 0 0 2 49:59 0

12. HK Hodonín 2 0 0 2 42:62 0