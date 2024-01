Písecké házenkářky v 13. kole MOL ligy porazily Zlín 33:26 a připsaly si šesté vítězství v sezoně. Základ k přesvědčivému vítězství položily na začátku obou poločasů a zároveň si spravily chuť po předchozím debaklu v Kynžvartu.

Házenkářky Písku zvítězily v 13. kole MOL ligy nad Zlínem 33:26. Nejlepší střelkyní zápasu byla se sedmi góly domácí Magdalena Svobodová (ve žlutém). | Foto: Jaroslav Pavlík

Jihočešky předvedly skvělý vstup do utkání a v 8. minutě vedly 8:1, což určilo ráz dalšího dění na palubovce. Zlín sice dvakrát stáhl manko na rozdíl čtyř branek, ale Písečanky ve zbytku úvodního dějství znovu přeřadily na vyšší rychlostní stupeň a poločas vyhrály rozdílem osmi gólů – 19:11.

Po změně stran se opakoval stejný scénář z úvodu duelu a favorizovaný domácí tým pěti góly v řadě vytáhl skóre až na 24:11. Zřejmě pod dojmem výrazného náskoku se však nevyvaroval výpadků v koncentraci a dovolil házenkářkám z Valašska korigovat výsledek do přijatelnější podoby.

„Povedl se nám vstup do obou poločasů, ale v obou přišla hluchá místa, která nás připravila o výraznější výsledek. V první půli to byl kratší úsek, v tom druhém delší. To mi trochu narušilo dobrý dojem z naší hry. Jinak jsme celkem dominovali. Dařil se nám přechod do útoku, vycházeli jsme ze zajištěné obrany, což nám na rozdíl od předchozího utkání fungovalo. A těší mě, že nám povedlo do hry zapojit všechny hráčky, a to celkem rovnoměrně,“ zhodnotila vítězné vystoupení písecká trenérka Kateřina Hromádková.

V dalším kole Písek, jemuž patří šestá příčka, představí opět ve své hale, kde v sobotu 21. ledna přivítá osmou Plzeň (18 hodin). A s výhledem na národní play off, které bude po skončení MOL ligy hrát čtveřice nejlepších tuzemských celků, se jedná o velmi důležitý souboj. Jihočešky totiž mají na tohoto soupeře momentálně k dobru čtyři body.

„Plzeň je jedním ze soupeřů, s nímž se taháme o pozice zaručující účast v play off. U nich se nám povedlo vyhrát, takže bychom na to rádi navázali, ale nebude to jednoduché. Pokud však chceme uvažovat o postupu do vyřazovacích bojů, musíme doma týmy, které jsou v tabulce za námi, porážet,“ má jasno koučka.