Písecké házenkářky v úvodním utkání národního semifinále play off MOL ligy prohrály doma s Mostem 25:28 a za týden se budou pokoušet tříbrankové manko smazat na hřišti soupeřek.

První poločas nabídl vyrovnanou partii a přetahovanou o každý gól. Žádnému z celků se nepovedlo odskočit a mostecké hráčky odcházely do kabin s jednobrankovým náskokem.

Nástup do druhé půle vyšel lépe Černým andělům, kteří po patnácti minutách vedli 23:18, což už byl velmi nadějný náskok. Písečanky však zabojovaly a dokázaly srovnat na 24:24. Koncovka však patřila favorizovanému hostujícímu týmu, který si do odvety ponese tři góly k dobru.

„Vstup nám celkem vyšel, celý první poločas, který byl velmi vyrovnaný, jsme se soupeřkami drželi krok. Trochu nám utekl úvod druhé půle, kdy si Most vypracoval až pětibrankový náskok, ale dokázali jsme na to reagovat a skóre vyrovnat. Bohužel, v závěru nám soupeřky odskočily o tři góly. Což je škoda, kdyby to bylo o jeden či dva, bylo by to pro nás do odvety lepší. Asi se projevila větší zkušenost soupeře z vyřazovacích bojů. My play off tak pravidelně nehrajeme a dolehla na nás trochu nervozita. Ale jsme teprve v poločase a tři góly v házené se během šedesáti minut rozhodně dají dohnat. Není to žádný průšvih a do odvety v Mostě půjdeme se vztyčenou hlavou. Teď už víme, na čem jsme,“ konstatovala písecká trenérka Kateřina Hromádková.

Odveta se uskuteční na palubovce Baníku v sobotu 4. května od 18 hodin. Hraje se pohárovým způsobem, takže o postupujícím do finále rozhodne vyšší počet nastřílených branek z obou duelů.

Sokol Písek – DHK Baník Most 25:28 (14:15)

Nejvíce branek: Korešová 9, Indráková 5, M. Svobodová 4, Holanová 2, Stellnerová 2, – Kuxová 5, Zachová 5, Behenská 3, Ogonovszky 3, Jestříbková 3, Somionková 3. Sedmimetrové hody: 2/2:2/2. Vyloučení: 2:6. Rozhodčí: Hájek, Kozler. Diváci: 279.