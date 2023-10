Písecké házenkářky se poprvé v této sezoně představily ve své hale, ale nakonec v 6. kole MOL ligy na úřadující šampionky z pražské Slavie nestačily a v utkání bohatém na góly podlehly 33:35.

Písecké házenkářky podlehly v 6. kole MOL ligy úřadujícím šampionkám z pražské Slavie 33:35. | Foto: Foto: handball.cz/Petr Maťašeje

Z důvodu rekonstrukce obloukové haly se hráčky Sokola vrátily na domovskou palubovku až v šestém utkání sezony. V atraktivním a ofenzivně vedeném souboji vyšel úvod lépe Pražankám, které po čtvrthodině vedly rozdílem pěti branek – 6:11. Jihočešky sice do přestávky manko stáhly, ale hostující tým si stále udržoval vedení, a to především zásluhou Míšové, jež osm ze svých deseti tref zaznamenala právě v úvodním dějství. Stejně na tom však byla i domácí nejlepší střelkyně MOL ligy Korešová.

Po změně stran se písecké hráčky dostaly na dostřel, pět a půl minuty před koncem srovnala Korešová ze sedmičky na 30:30 a po ní se povedlo i Chlupové se Svobodovou, ale poslední slovo měly Pražanky i proto, že domácí tým v závěru své příležitosti promarnil.

„Nám se moc nepovedl vstup do utkání a prohrávali jsme až o pět gólů. Nicméně jsme se dokázali už do přestávky vrátit a pak jsme hráli se Slavií vyrovnanou partii. Pro diváky to bylo atraktivní, viděli celou řadu pěkných akcí a hodně branek. Méně se bránilo, což asi rozhodlo, v tom jsme byli o trochu horší než soupeř. Přesto jsme nebyli bez šance na úspěch, ale v závěru jsme neproměnili některé vyložené šance. Děvčata však musím za předvedený výkon pochválit. I když se třeba tolik nedařilo, nevzdávaly to a bojovaly až do konce,“ konstatovala písecká trenérka Kateřina Hromádková.

Slavia se vítězstvím na Sokol bodově dotáhla a předstihla jej v tabulce díky lepšímu skóre. MOL liga má nyní reprezentační pauzu a po ní se Písek v sobotu 21. října představí na půdě slovenské Šaľy (18 hodin).

Sokol Písek – Slavia Praha 33:35 (16:18)

Nejvíce branek: Korešová 12/2, M. Svobodová 10, Boorová 3 – Míšová 10, Franková 7, Holečková 6. Sedmimetrové hody. 3/2:3/3. Vyloučení: 3:5. Rozhodčí: Halada, Kosmák. Diváci: 260.

Další výsledky 6. kola

Michalovce – Olomouc 33:26, Plzeň – Most 28:36, Kynžvart – Hodonín 43:26, Dunajská Streda – Poruba 35:24, Zlín – Šaľa 29:29.

MOL liga ženy

1. HC DAC Dunajská Streda 6 6 0 0 214:154 12

2. DHK Baník Most 6 6 0 0 200:150 12

3. Iuventa Michalovce 6 5 0 1 187:141 10

4. Házená Kynžvart 6 3 1 2 193:168 7

5. DHC Slavia Praha 6 3 1 2 178:166 7

6. Sokol Písek 6 3 1 2 170:185 7

7. DHK Zora Olomouc 6 2 1 3 178:189 5

8. DHC Plzeň 6 2 0 4 178:182 4

9. HK Slovan Duslo Šaľa 6 1 1 4 161:182 3

10. Handball club Zlín 6 1 1 4 157:190 3

11. Sokol Poruba 6 1 0 5 150:181 2

12. HK Hodonín 6 0 0 6 133:211 0