Písecké házenkářky vstupují do další sezony v česko-slovenské MOL lize. V ní budou obhajovat bronzové medaile z národního play off, kterými vyrovnaly nejlepší umístění klubu z roku 2012. Na úspěch by chtěly navázat i nadcházejícím ročníku, který odstartují v sobotu 7. září na palubovce Poruby (18 hodin).

Třetí místo Písku bylo pro klub zadostiučiněním. Dvě sezony zpět play off vůbec nehrál, pak se musel spokojit se čtvrtým místem, když ho porazila olomoucká Zora. Vytoužená medaile nakonec přišla v uplynulém ročníku, kdy si Sokol poradil s pražskou Slavií. „Po dvanácti letech jsme získali medaili. Sezonu hodnotíme jako obrovsky úspěšnou,“ znělo z klubu. I proto nebyl žádný důvod zasahovat do trenérského dua, které tvoří v roli hlavní koučky Kateřina Hromádková s asistentem Richardem Ťupou.

Písek však bude z bronzového kádru postrádat hned čtyři hráčky. Křídelnice Eva Svobodová se přesunula do švýcarského klubu DHB Rotweiss Thun. Další dvě hráčky šly o ligu níže do vršovického Sokolu. Pivotka Bára Velková ve Vršovicích pouze hostuje, spojka Jana Chlupová se tam přesunula natrvalo. Do píseckého béčka se pak přesunula křídelnice Michaela Boorová.

U Otavy ohledně posílení hlásí zatím pouze jedinou novou tvář. Je jí talentovaná jindřichohradecká spojka Kristýna Coufalová, která bude v elitní soutěži působit formou hostování. Klub by však soupisku ještě rád rozšířil. „Minimálně chceme dovést jedno křídlo. Jinak budeme dále pracovat na přechodu našich dorostenek do týmu žen, také se budeme maximálně snažit doplňovat A-tým z vlastních zdrojů,“ nastínil předseda klubu Petr Soušek.

Příprava házenkářek začala 15. července, od kdy se hráčky scházely na různých sportovištích v Písku, do plánu zařadily i atletický ovál, posilovnu, halu či bazény. Sokolky odehrály i přípravné zápasy. Rakouský Atzgersdorf porazily 35:30, ukrajinskému Lvovu naopak podlehly o jeden gól 22:23. Pak ještě startovaly na turnaji v Plzni, kde domácí tým zdolaly 38:31, ale prohrály s polskou Poznaní (37:38) i francouzským ATH Handball Truchtersheim (27:31).

„S průběhem přípravy jsem spokojená, podařilo se nám spojit kondiční část s tou herní. Máme za sebou pár přípravných zápasů, které nám ukázaly, na čem pracovat, ale i některé varianty. Rovněž i to, na čem můžeme zase stavět,“ hodnotila trenérka Hromádková.

Mezi tradiční opory klubu bude rozhodně patřit nejlepší střelkyně loňské sezony Iveta Korešová, která nasázela v uplynulém ročníku 264 branek, nebo také zkušená reprezentantka Alena Stellnerová. „Letošní cíl je jasný, a to potřetí po sobě postoupit do play off a hrát o medaile. Osobně si myslím, že půjdeme zápas od zápasu, máme na začátek těžký los a až samotný start soutěže nám ukáže, kam se budeme ubírat,“ zmínila kapitánka Korešová.

Zdroj: hanball.cz