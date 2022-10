Trenér Michal Zbíral hodnotí dosavadní účinkování v Chance extralize pozitivně. „Doma jsme bodově úspěšní. Kdyby nám před sezonou někdo řekl, že s Kopřivnicí a SKKP Brno získáme body, byli bychom určitě rádi a brali bychom je. Jsou to pro nás absolutně plusové body. Naši soupeři, se kterými se chceme poprat o co nejlepší umístění, jsou trošku jinde,“ zhodnotil.

Spokojený s dosavadními výsledky je i předseda klubu Miroslav Vávra. „Líbí se mi nasazení týmu, jeho herní projev a skutečnost, že hráče nezlomí ani to, když prohrávají. Snaží se stále hrát,“ zdůraznil. Mužstvo podle něj trápí akorát neproměňování brankových příležitostí. „Musíme dávat víc gólů, bez toho to nepůjde. Zlepšit se dá trochu i obrana, ale využití gólových šancí je o hráči jako takovém – jestli umí, nebo neumí. Pokud se dostává pod velký tlak a pak neskóruje, budeme to odnášet výsledkově,“ konstatoval.

Na co tým také doplácí a co ho sráží, to jsou zbytečné chyby a z toho plynoucí ztráty, které soupeři nemilosrdně trestají. „Pramení z našeho stylu hry, kdy chceme hrát rychle dopředu, a také z toho, že náš kádr je velmi mladý a stále sbíráme zkušenosti. Je to věc, která nás hodně sráží a musíme se na to zaměřit,“ poznamenal hráč Eduard Wildt. Jeho spoluhráč Ondřej Landsinger zdůraznil, že se mužstvo nesmí zaleknout žádného zápasu, i když všichni soupeři jsou dobří a každý duel těžký. „Je to o našich hlavách, jak se k tomu postavíme,“ říká.

Strakoničtí před sebou mají nyní tři zápasy v rozmezí týdne. V sobotu 1. října od 17 hodin hostí Nové Veselí, příští středu jedou na hřiště Dukly Praha a před reprezentační pauzou pak další sobotu 8. října přivítají Talent tým Plzeňského kraje, poraženého finalistu z předešlé sezony. V jeho dresu navíc působí strakonický odchovanec Tomáš Nejdl. Jak vnímá nejbližší souboj s týmem z Vysočiny kouč Michal Zbíral? Věří doma v další bodový zisk? „Nové Veselí teď nemá nejlepší výsledky, ale s ohledem na to, proti jakým soupeřům hrálo a jakou předvádělo hru, určitě půjde nahoru. Doma mu nic nedáme zadarmo, pokusíme se ubránit domácí tvrz a bodovat,“ prohlásil.

Jihočeský zástupce v Chance extralize položil v září dobrý základ, na který chce navázat. „Čekali jsme trošku větší zkoušku psychiky, kdy bodů moc mít nebudeme. Některé zápasy jsme očekávali daleko těžší, ale nakonec jsme uhráli lepší výsledky. To se odráží v kabině – kluci jsou dobře naladění, mají chuť do každého zápasu a chtějí ho vyhrát. Nasazení je stoprocentní. Hráči chtějí body a dokázat, že jsou v extralize právem,“ poznamenal Michal Zbíral.

Uspět se podařilo HBC Strakonice 1921 nejen na sportovním poli. Zastupitelstvo města totiž nedávno klubu odsouhlasilo příspěvek 1,5 milionu korun na činnost. „Tímto chci městu velmi poděkovat za tuto podporu. Vedli jsme spolu dlouhá jednání několik let o tom, že by měla přijít podpora výkonnostního a profesionálního sportu, tedy nejvyšších soutěží. Vnímám tu částku jako odměnu za to, že jsme nejvyšší soutěž mužů do Strakonic znovu dostali. Bez podpory města se žádná soutěž neobejde,“ vysvětlil šéf oddílu Miroslav Vávra. Do budoucna by chtěl s vedením radnice domluvit, aby fungovaly koncepční dotace podpory sportu ve městě podle určitých kritérií. Aby i ostatní sporty, které město reprezentují v různých soutěžích, dostaly určitou podporu.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Dál také házenkáři nevzdávají jednání o dobudování potřebného zázemí. „To současné je nevyhovující a máme na něj od svazu dva roky výjimku. Pokud se nepodaří ho dobudovat, můžeme o nejvyšší soutěž přijít, což by byla obrovská škoda,“ upozornil předseda. Vnímá však dobu, ve které se společnost nachází. „Bez krajské podpory a spolupráce města se neobejdeme. Budeme se snažit, aby se domluvil kraj s městem na dobudování adekvátního zázemí pro extraligu,“ uzavřel Miroslav Vávra.

Dosavadní výsledky: Karviná – Strakonice 38:25, Strakonice – Kopřivnice 32:31, Lovosice – Strakonice 32:29, Strakonice – SKKP Brno 26:26, Frýdek-Místek – Strakonice 35:28.

Nejbližší program: 1. října: Strakonice – Nové Veselí (17.00), 5. října: Dukla Praha – Strakonice (16.30), 8. října: Strakonice – Talent tým Plzeňského kraje (17.00).

Zdroj: HBC Strakonice