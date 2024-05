/FOTOGALERIE/ Házenkářky Písku slaví mimořádný úspěch. V národním play off MOL ligy získaly bronzové medaile. V odvetném souboji o třetí místo sice prohrály v hale pražské Slavie 21:26, ale v součtu s domácí výhrou 29:22 se mohly radovat ze zisku cenného kovu, teprve druhého v klubové historii. Mistryněmi republiky se staly po roční odmlce hráčky Mostu, které ve finále zdolaly Lázně Kynžvart.

Písecké házenkářky zvládly bitvu o třetí místo v národním play off MOL ligy. Po domácí výhře 29:22 sice v hale pražské Slavie prohrály 21:26, ale v součtu obou zápasů se mohly radovat ze zisku bronzových medailí. | Foto: Petr Maťašeje

Celek od Otavy cestoval do metropole s velmi slušným sedmigólovým náskokem, ale přesto si velmi dobře uvědomoval, že obhájkyně zlata odvetu rozhodně nevzdají a budou se chtít o medaile ještě poprat. Jihočeškám svazovala nohy nervozita, slávistky se tlačily do ofenzivy a v samotném závěru první půle se dostaly do šestibrankového vedení (14:8), což znamenalo, že hostující tým už měl z úvodního duelu k dobru pouze jedinou trefu.

„I přes velmi slušný náskok z prvního utkání jsme věděli, že to bude velice těžké a Slavia se pokusí ztrátu zlikvidovat, což se potvrdilo. Možná z obav to nepokazit jsme působili velice nervózně, z čehož pramenilo velké množství chyb na naší straně. Navíc nám nevyšel závěr prvního poločasu, a tím jsme se dostali pod další tlak. Musím přiznat, že jsme předvedli jeden z nejhorších výkonů v sezoně,“ konstatovala písecká trenérka Kateřina Hromádková.

Zkraje druhé půle Písek sice korigoval třemi zásahy v řadě, ale Slavia postupně zvyšovala tempo i skóre a necelých pět minut před koncem svítil na ukazateli stav 25:18, čímž ztrátu z prvního souboje vymazala úplně.

Hradecké házenkářky smázly Olomouc a končí třetí. Jonová se loučila

Bylo jasné, že zbývající momenty budou velmi dramatické. Domácí tým ještě jednou vedl rozdílem sedmi gólů, ale závěrečné okamžiky patřily Tereze Indrákové, jež dvěma góly stanovila konečný stav 26:21 a rozpoutala velké oslavy na straně píseckých házenkářek, které ziskem bronzových medailí navázaly na své předchůdkyně z roku 2012.

„Konec byl hodně nervózní. Na Ivetu Korešovou hrála Slavia osobku, tak to na sebe vzala Terka Indráková a třemi góly v závěrečných třech minutách rozhodla o tom, že se štěstí přiklonilo na naši stranu. Trenérsky samozřejmě s předvedenou hrou spokojena být nemohu, ale v součtu obou zápasu jsme Slavii porazily, což je nejdůležitější,“ tvrdí koučka.

Podotkla, že přestože výsledky i výkony někdy připomínaly horskou dráhu, k dispozici měla vyrovnaný tým, který byl mixem zkušeností i dravého mládí, poctivě se připravoval a táhl za jeden provaz. „A chtěla bych zdůraznit, že valnou většinu kádru tvoří odchovankyně Písku, o to je úspěch cennější. Kdo si zaslouží vyzdvihnout, je Iveta Korešová. Suverénně nejlepší střelkyně interligy táhla náš tým na hřišti a lídrem byla i v kabině. Prožila famózní sezonu, čněla nad všemi a podle mého soudu byla nejlepší hráčkou soutěže,“ pochválila Kateřina Hromádková největší oporu dámského souboru od Otavy, který nyní čeká po náročné sezoně zasloužené volno.

DHC Slavia Praha – Sokol Písek 26:21 (14:8)

Nejvíce branek: Míšová 8, Vostárková 5, Vavroušková 5, Holečková 3, Doležalová 3 – Korešová 9/1, Indráková 5, M. Svobodová 2, Stellnerová 2, Boorová 2. Rozhodčí: Friedel, Kučerka. Sedmimetrové hody: 1/1:2/1. Vyloučení: 4:2. ČK: 1:0 (Franková). Diváci: 450. První zápas: 22:29.

Finále

Baník Most – Házená Kynžvart 26:27. První zápas: 25:20.