Ve čtvrtek 31. října dopoledne vyráželi milevští profesionální hasiči do ulice P. Bezruče k nouzovému otevření dveří bytu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Kotalová

Hasiči vnikli do bytu a našli uvnitř zraněnou osobu. „Poskytli jí předlékařskou pomoc až do příjezdu zdravotníků. Po ošetření jednotka pomohla s transportem osoby do sanitky,“ popsala mluvčí hasičů Vendula Matějů.