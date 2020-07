Více než třetina strávníků podle průzkumu za oběd zaplatí pod 30 korun. Do padesátikoruny potom celé obědové menu vyjde osmapadesát procent tuzemských zaměstnanců. Útraty v závodních jídelnách jsou tak podstatně nižší, než kolik platí lidé v běžných restauracích, kde se pohybují kolem 130 korun.

Průzkum navíc prokázal, že lidé jsou s jídlem v závodních jídelnách spokojení. Tvrdí to sedm z deseti lidí, kteří v dotazu na spokojenost s kvalitou obědů odpověděli „spíše ano,“ (25,8 %), „ano“ (37,5 %), nebo „vynikající“ (7,5 %). „Oběd by měl pokrývat cca 35% celkové denní dávky energie a živin. Kvalitní, čerstvě připravený oběd by lidé měli jíst v klidu a mimo své pracovní místo,“ říká garantka projektu Kateřina Cajthamlová.

Ze zaslaných jídelních lístků organizátoři hodnotili i kvalitu nabídky z hlediska zdravého stravování. Potěšitelné podle nich je, že velká část jídelen nabízí vedle klasického menu i lehké pokrmy, byť ne vždy je to pravidlem. Důležité pak je, že kantýny nabízejí vícechodová menu. Ve větších firmách jsou pak obvyklé denní nabídky salátů nebo salátových barů, které si postupně nacházejí místo v menu i u menších firem. „Závodní jídelny a kantýny umožňují dát si každý den k obědu polévku, hlavní jídlo a salát a doplnit tak energii na odpolední práci. Tříchodový oběd patří ke zdravému životnímu stylu,“ říká doktorka Katřina Cajthamlová.

Celý projekt se uslutečnil v červnu, organizátoři od lidí získali 120 jídelních lístků ze závodních jídelen a kantýn. Zaměstnanci, kteří je nahrávali na web, zároveň odpovídali na otázky směřující k cenám, spokojenosti apod.

„V kantýnách a závodních jídelnách se stravuje zhruba 1,8 milionu lidí. Zatímco o kvalitě jídla a cenách v restauracích se píše neustále, o tomto segmentu se mluví jen málo. Chtěli jsme situaci zmapovat. Je zajímavé vidět rozptyl v kvalitě mezi dotovanými jídly,“ upřesňuje předsedkyně správní rady Sdružení pro zaměstnanecké stravování – ProZAMS Linda Nejezchlebová.

Stravovací paušál může zhoršit zdraví populace

Jak bude sektor veřejného stravování fungovat v budoucnu, zůstává otázkou. Vláda totiž schválila zavedení tzv. stravovacího paušálu, který má zaměstnavatelům umožnit namísto dotací jídla, vydávání stravenek apod. dávat lidem daňově osvobozený peněžní příspěvek.

„Různé průzkumy mezi zaměstnanci ukázaly, že by při zdražení jídel či likvidaci stravenek významná část z nich přestala obědvat. To by nesporně vedlo ke zhoršení jejich zdravotního stavu i ztrátě pracovních míst ve stravovacích provozech,“ zdůrazňuje Kateřina Cajthamlová.

Její slova potvrzují i odpovědi lidí z projektu „Moje závodka“: pouhá 4 % zaměstnanců by v případě změny v podpoře závodního stravování chodila do jídelny či kantýny stejně jako doposud. Naopak třetina lidí (33,3 procenta) by do ní přestala chodit úplně.