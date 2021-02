Na přípravu slavnostního masového věnce budete potřebovat 300 gramů vepřového bůčku, 300 gramů vepřové krkovice, hrst vlašských ořechů, hrst rozinek, 2 snítky čerstvého rozmarýnu, 3-4 snítky čerstvého tymiánu, 1-2 lžičky chilli vločky, 150 mililitrů červeného vína, sůl, pepř, balení listového těsta, 10 plátků slaniny, vejce na potření a mouku na podsypání.

Prorostlejší vepřové je krásně šťavnaté. Raději si kupte kvalitní kusy a sami si je namelte, případně nechte připravit od řezníka. V chuti pečínky pak ucítíte víno, pikantní chilli i směs bylin.

Nejprve masová směs

Připravte masovou směs: rozinky namočte do vína. Maso namelte a smíchejte s nasekanými ořechy, bylinkami a scezenými rozinkami (víno nevylévejte). Osolte, opepřete a dolaďte chilli vločkami, směs by měla být lehce přesolená a pikantní, pečením se chuť stáhne. Vmíchejte ještě 6–8 lžic vína, v němž se máčely rozinky, a naposledy promíchejte.

Pečicí papír posypte trochou mouky a pak přímo na něm rozválejte listové těsto na plát 25x40 centimetrů. Vyskládejte na ně pláty slaniny, aby po stranách zůstaly asi 2 centimetry těsta volné. Na slaninu naneste masovou směs, rozložte ji po celé délce, ale pouze na necelou polovinu šířky těsta. Maso by mělo vytvořit kompaktní válec. Volné okraje potřete rozšlehaným vejcem.

Volnou část těsta překlopte přes maso a na delší straně přitiskněte k sobě. Nožem nařežte nohavici na 8–10 dílů o síle asi 4 centimetry. Každý díl důkladně nakrojte, ale u ohybu těsta, kde bude později střed koláče, nechte pár centimetrů vcelku.

Z nohavice věnec

Z nakrojené „nohavice“ vytvarujte věnec. Od krajů posouvejte dílek po dílku tak, aby se postupně celé dílo stáčelo do kruhu. Chce to trpělivost a raději víc drobnějších pohybů než jeden velký, u kterého by hrozilo natržení těsta. Spoje potřete rozšlehaným vejcem, případně si můžete pomoct kouskem těsta.

Teď přijde fáze pokládání: každý dílek vezměte do ruky a pootočte o 90 °C. Pomáhejte si volnou rukou a pracujte zase postupně. Nejprve pootočte všechny dílky o kousek a pak je teprve dotočte do požadované polohy.

Volné kusy těsta na dílcích věnce je potřeba připevnit, aby se dílo začistilo a jednotlivé „okvětní lístky“ byly úhledné. Přečnívající části přilepte rozšlehaným vejcem a nakonec jím pomašlujte celý věnec.

Věnec dejte do trouby předehřáté na 200 °C a pečte 45–50 minut. Těsto musí zezlátnout a maso být propečené. Ozdobte ho snítkami tymiánu a rozmarýnu a na stůl přineste vcelku. Hosté si pak můžou odlamovat jednotlivé dílky. Podávejte teplý i studený, teplá varianta je ale chuťově bohatší.