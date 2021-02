Jendou ze zásad, kterou autoři Knihy o pivu zdůrazňují, je výběr kvalitního piva. Jinak by vaření ani nedávalo smysl. „Zkyslé staré pivo nebo špatně uvařené pivo nemilosrdně vylijte. Správně pojatá pivní kuchyně má přinášet božskou harmonii chutí, které byste s havarovaným pivem nikdy nedosáhli. Vždy je třeba používat pivo takové, jakého se s chutí i napijete,“ doporučují tvůrci publikace o pěnivém moku.

Lepší je pivo plnější, silnější, nikoli kvůli obsahu alkoholu, ale aby bylo chuťově výrazné a hutné. Naopak u piv, která si přivezete domů z výletu načepovaná v pivovaru či hostinci do PET lahve, počítejte s minimální životností, výhodnější jsou profesionálně lahvovaná piva s vyznačenou trvanlivostí na obalu. U nich však dávejte pozor, nemělo by být totiž otevřené déle než několik hodin.

Hodně hořké pivo může jídlo zničit

U piva v kuchyni neplatí „čím více, tím lépe, tak si dopřejme“. Je třeba dodržovat recept a nezvyšovat svévolně dávky, protože přílišná hořkost může pokrm zničit. Počítejte také s tím, že zahřáté pivo výrazně pění, a používejte proto větší hrnce. V případě světlého ležáku pak vybírejte raději méně výrazně chmelenou značku a používejte ji pouze při poměrně krátké přípravě.

V Knize o pivu se dále dočtete, jak se nejrůznější piva vaří, kde se připravují a jaké se k nim hodí pokrmy. Kapitola s recepty a doporučenými pivními speciály je sice až na konci knihy, ale vše, co jí předchází, je neméně zajímavé.

Proč je čepované pivo fenomén?

Dozvíte se, a to v bezesporu záživném výkladu a v graficky přitažlivé podobě, jaké existují druhy piv, z čeho všeho se vaří a jaké jsou v jeho typech rozdíly. Možná si poprvé přečtete o různých světových pivních stylech a zjistíte, proč je takový fenomén pivo čepované. Dokonce i to, do jakých sklenic se hodí které nalévat.

„Otevíráte průvodce světem nápoje, který patří spolu s vodou a čajem ke třem nejpopulárnějším na světě,“ píší autoři v úvodu ke knize. „V historii lidstva nenajdeme jiný nápoj, který by byl tak složitý na výrobu, tak náročný na technologii a především do takové míry závisel na schopnostech svého tvůrce. Češi patří mezi několik málo národů, které během minulých století vytvořily vlastní pivní kulturu.“ Podle tvůrců knihy je důležité cestovat po světě a poznávat jiné kultury, abychom si pak o to více vážili dobře načepovaného ležáku v české hospodě.

Vyzkoušejte uzené vepřové koleno na černém pivu

Na dvě porce potřebujete 500 mililitrů černého piva, jedno vepřové uzené koleno, jednu cibuli, bobkový list, nové koření podle chuti a sůl. Příprava není až tak složitá. Uzené koleno omyjte a vložte do hrnce. Přidejte cibuli nakrájenou na klínky, bobkový list, nové koření a špetku soli. Zalijte vodou a vařte asi dvě hodiny. Uvařené koleno vytáhněte z hrnce a nechte dvacet minut vychladnout.

Do hlubokého pekáče nalijte tmavé pivo, přidejte vychladlé koleno a nechte asi hodinu marinovat. Mezitím předehřejte troubu na 140 °C. Vložte do ní pekáč s kolenem a pečte asi dvě hodiny. Během pečení koleno podlévejte pivem z pekáče. Podávejte s pečivem, nejlépe domácím chlebem, čerstvě nastrouhaným křenem, hořčicí a s nakládanou zeleninou. Vyberte Bernard Černý ležák s jemnými kvasnicemi (Rodinný pivovar Bernard).

Ochutnejte pět ran pod pivní čepicí

Na dvě až čtyři porce potřebujete 250 mililitrů světlého piva ležáku, 300 gramů brambor, 130 gramů prorostlé slaniny, tři vejce dvě lžíce hladké mouky, muškátový oříšek, 100 gramů nadrobno nastrouhané nivy, jednu větší cibuli a nakyslé jablko, lžíci másla, lžičku oleje, sůl a čerstvě mletý pepř. Brambory oloupejte a uvařte vcelku. Slaninu nakrájejte na kostičky. Do větší misky rozklepněte vejce, přisypte mouku (podle velikosti vajec můžete dát i více) a přilijte pivo. Osolte, opepřete a dochuťte špetkou čerstvě nastrouhaného muškátového oříšku. Rozšlehejte tyčovým mixérem při nižších otáčkách. Nakonec vmíchejte sýr a nechte odpočinout.

Cibuli nakrájejte na tenká kolečka, jablko oloupejte, vyjměte jádřinec a nakrájejte na menší klínky. Jakmile jsou brambory dost chladné na to, že s nimi můžete dál pracovat, nakrájejte je na plátky. Rozpalte pánev se silným dnem a na másle a oleji nechte vyškvařit slaninu. Polovinu vyjměte a na zbylou slaninu naklaďte plátky brambor, cibuli a jablka. Přikryjte poklicí a nechte asi deset minut smažit. Druhou část slaniny vmíchejte do vaječné směsi se sýrem a zalijte obsah pánve. Hned přikryjte poklicí a nechte, aby „čepice“ naběhla. Podávejte bez otálení, nakrájené jako dort. Zvolte Konrad 14% (Pivovar Vratislavice).