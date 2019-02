České Budějovice – Fotbalisté prvoligového Dynama si na generálku před jarní premiérou v Olomouci pozvali na pondělí druholigovou Jihlavu.

Roman Lengyel přehlavičkoval všechny hráče Jihlavy. | Foto: Deník/Václav Pancer

A za mrazivého odpoledne své fanoušky svým výkonem rozhodně nerozehráli, po nepřesvědčivém výkonu podlehli 0:1.

Do poslední chvíle nebylo jisté, zda se zápas bude hrát na umělce na Složišti, či na vyhřívaném trávníku na Střeleckém ostrově, kde členové technického úseku klubu spolu s hráči ligového týmu dopoledne ručně odklízeli sníh z hrací plochy, na kterou z důvodu zapnutého vyhřívání už technika vjet nemohla.

Díky tomu se zápas nakonec hrál na hlavním stadionu. „Jsme rádi, že jsme zápas mohli odehrát na přírodní trávě, neboť dosud jsme stejně jako Budějovice hráli na umělce,“ liboval si jihlavský kouč Roman Pivarník. „Škoda, že jsme v úvodu nevyužili své dvě velké šance, mohlo být o naší výhře rozhodnuto dřív.“

Hosté vyhráli na jihu Čech právem. Hned v úvodu sice dvě velké příležitosti Mešanovič nevyužil (první po Krajčíkově nepovedené malé domů, druhou po zaváhání v obraně Dynama, tentokráte v jejím středu), ve druhé půli ale Kučera z trestného kopu dva metry za vápnem po faulu na Tecla prostřelil děravou zeď domácích hráčů, z nichž jeden ještě míč tečoval, takže nový muž v bráně Dynama Daněk byl bezmocný – 0:1.

Dobrou možnost v úvodu mělo i Dynamo, to když v 10, minutě se balon po Sandrově přetaženém centru snášel na druhé straně hřiště ke zcela volnému Klesovi, tomu však střelu z voleje znemožnila lehká teč stopera Halamy.

Ve 26. min. po trestném kopu si naběhl Velický, hlavou z malého vápna ale poslal míč nad bránu. Hned z následného útoku se na druhé straně dostal po Sandrově centru ke střela zpoza vápna Otepka, brankář Blažek si ale s jeho sice umístěnou, nicméně nepříliš tvrdou střelou bezpečně poradil.

Ve 38. min. si po přímém kopu za jihlavské beky naběhl Lengyel, sám před bránou ale hlavou poslal míč jen do Blažkovy náruče. Čistou příležitost měl těsně před půlí po Sandrově přiťuknutí i Řezníček, jenž sice Blažka obešel, jeho střelu z úhlu však bývalý gólman Sparty pohotovým zákrokem vyrazil na roh.

Blažek se neméně skvělým zákrokem blýskl také v 70. minutě, kdy sudí Jílek na pokyn pomezního Eibla odpískal za ruku jihlavského Halamy pokutový kop, Ondráškovu střelu však zkušený brankář vystihl a bravurně zneškodnil.

„Přestože se říká, špatná generálka, dobrá premiéra, na to bych se ale nespoléhal,“ hněval se trenér František Cipro, dle něhož se znovu projevilo to, co jeho svěřence v poslední době provází. „My dostáváme příšerné góly a dnešek v tom nebyl výjimkou,“ jen smutně vrtěl hlavou. „Daněk ale za ten gól nemohl,“ v novém brankáři vinu nehledal.



Č. Budějovice – Jihlava 0:1 (0:0)



Branky: 59. Kučera. Bez karet. Diváci: 100. Rozhodčí: Jílek – Peterka, L. Eibl

Dynamo Č. Budějovice: Daněk – Krajčík, Lengyel, Řepka, Machovec – Klesa, Otepka (46. Rýdel), Javorek, Sandro – Řezníček (60. Němec), Ondrášek (75. Hudson).

Trenér František Cipro.

FK Vysočina Jihlava: Blažek – Obert, Tlustý, Halama, Šilinger – Helísek, Velický, Kučera, Gabriel (46. Jungr) – Mešanović (46. Tecl), Sedláček.

Trenér Roman Pivarník.