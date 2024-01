Šokující zpráva zasáhla nejen písecký fotbal. Brankář Jindřich Vokatý, který učinil první fotbalové krůčky v FC Písek, zemřel náhle v pátek 26. ledna ve věku pouhých 30 let.

V roce 2004 získal první registraci v píseckém družstvu mladších žáků, po třech letech si talentovaného brankáře všimli v Českých Budějovicích a jako starší žák po půlročním hostování natrvalo přestoupil do Dynama. Prošel všemi dorosteneckými týmy. Byl členem širší české reprezentace do 16 let, za kterou si připsal jeden start proti Slovensku (2008) a zároveň při výhře 2:0 udržel čisté konto.

Vypracoval se na jednu z opor dorosteneckého družstva U19 v první lize pod taktovkou uznávaného trenéra Pavla Tobiáše. Jeden čas se připravoval i s prvoligovým A-týmem Dynama, kam si jej bral trenér brankářů Petr Skála.

Pod koučem Martinem Vozábalem nastupoval v Juniorské lize (2012/13), kde se potkal i s Písečáky Františkem Němcem a Lukášem Holubem či současným hráčem A-týmu FC Písek Ondřejem Sajtlem.

V létě 2013 se vydal na hostování do krajského přeboru v TJ Osek a odchytal tam sezonu a půl. V prosinci 2014 se vydal za anglickým dobrodružstvím v klubu nižší soutěže Redhill FC. Na Ostrovech strávil několik let. Od března 2023 se stal brankářem SK Břežany II. Pro radost hrál III. třídu na Kolínsku.

„Jménem FC Písek bych rád vyjádřil upřímnou soustrast celé Jindřichově rodině i všem jeho blízkým,“ vyjádřil lítost sekretář klubu Miroslav Grobár.

Poslední rozloučení s Jindřichem Vokatým proběhne ve čtvrtek 1. února v 10 hodin v obřadní síni na Lesním hřbitově v Písku.

