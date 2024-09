Zaměstnanecká liga Deníku přináší na jih Čech čtyři dny plné fotbalových turnajů, kde se utkají firemní týmy o postup do krajského kola. Akce se koná v Semicích a Nové Vsi, kde se očekává účast populárních fotbalistů a skvělá atmosféra.

Víc zápasů, kvalitní prostředí. Zaměstnanecká liga Deníku je jako Liga mistrů. Ve čtyřech dnech odehrají firemní týmy na jihu Čech čtyři turnaje. V akci budou i populární fotbalisté.

Začíná se dnes v Semicích, kde domácí klub vždy dokáže vytvořit úžasné rodinné prostředí. Totéž platí o Nové Vsi. "Hrát budeme od pondělí 9.9. do čtvrtka 12.9. Pondělí a úterý v Semicích, hřiště je po rekonstrukci, středa a čtvrtek v Nové Vsi u Českých Budějovic," upřesňuje manažerka inzerce Deníku Pavla Pudivítrová. Nachystaný bude rozhodčí Tanáč se svým týmem.

Zaměstnanecká liga Deníku, video z turnaje | Video: Deník/ Kamil Jáša

Podmínkou účasti je sestavit tým osmi hráčů – zaměstnanců společnosti, vyplnit a odeslat přihlášku a v termínu uhradit startovné. Kapacita každého hracího dne je omezena na osm týmů, které jsou rozlosovány do dvou skupin kde hraje systémem každý s každým. Ze skupiny postupují první dvě mužstva, která hrají semifinálová utkání a následně finále nebo zápas o třetí a čtvrté místo. Vítězný tým postupuje do krajského kola, které se hraje stejným systémem jako okresní, vítěz postupuje do celostátního finále.

První tři mužstva obdrží: Vítěz: v okresních a krajských kolech každý hráč pamětní medaili a firma pohár + jednu stranu k vlastní prezentaci v příslušné oblasti regionálního deníku v pátečním vydání. Druhý tým: každý hráč pamětní medaili a firma pohár + půlstranu k vlastní prezentaci v příslušné oblasti regionálního deníku v pátečním vydání. Třetí tým: každý hráč pamětní medaili a firma pohár + čtvrtinu strany k vlastní prezentaci v příslušné oblasti regionálního deníku v pátečním vydání.

Vítěz celostátního finále: každý hráč pamětní medaili a firma pohár + celostranu k vlastní prezentaci v deníku (úterý – čtvrtek nebo sobota). Celý tým vyhrává třídenní letecký zájezd na fotbalové utkaní dle výběru ze španělské, anglické, italské nebo německé ligy. Zájezd obsahuje letenky, 2 x ubytování a vstupenku na vybraný zápas.