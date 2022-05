„Do utkání jsme vstoupili s tím, že klukům ze Semic oplatíme podzimní porážku. V Mirovicích probíhal tradiční jarmark, takže na hřiště přišla početná návštěva diváků. První poločas přinesl bojovné přetahování o každý kousek hřiště, ovšem bez gólového efektu na obou stranách. První poločas nepřinesl ani pro diváky žádný pěkný fotbal, bylo to v podstatě takové přetahování o střed hřiště,“ komentoval první dějství mirovický Břetislav Mikeška.

„Do druhé půle jsme nastoupili opravdu dobře, asi v padesáté páté minutě jsme se dostali do vedení díky brance Kuby Převrátila. Od této chvíle jsme Semické zatlačili k jejich brance a vypadalo to, že vstřelíme druhý gól. Jenže opak byl pravdou. Asi v sedmdesáté minutě v ojedinělém útoku dostal hráč Semic přihrávku mezi naše stopery, byl faulován a pokutový kop Semičtí proměnili. To však nebylo vše, o dvě minuty později domácí Mirovice inkasovaly z protiútoku podruhé. Veškerá snaha domácích o vyrovnání přišla vniveč v 84. minutě, kdy Semičtí zvýšili na konečných 1:3. Co k utkání dodat, štěstí se přiklonilo na stranu hostí, ale takový už je fotbal,“ doplnil ke druhé půli Břetislav Mikeška.

„Po dvou prohraných utkáních jsme zajížděli do Mirovic, kde jsme věděli, že nás nečeká nic příjemného. Domácí měli velkou motivaci dotáhnout se na nás bodově a zpříjemnit si pouťové oslavy. Celé utkání bylo velmi vyrovnané a plné osobních soubojů. V prvním poločase branka nepadla a celkově byla hra spíše o tom, kdo neudělá první chybu. Ta přišla až po změně stran v 55. minutě, kdy jsme nezachytili brejk domácích a prohrávali 1:0. Naštěstí nás to nepoložilo a vyrovnání přišlo v 70. minutě, kdy byl faulován ve vápně Šourek a Zborník s přehledem penaltu proměnil. Než se domácí rozkoukali, tak jsme šli do vedení 1:2 po pěkné akci Šourka s Valachem. Mirovice se pak snažily o vyrovnání, ale my vytěžili z brejkové akce do otevřené obrany gól na 1:3. Bylo pro nás důležité vyhrát venku a dále bojovat o přední příčky,“ doplnil trenér Semic Marcel Nousek.