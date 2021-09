Bylo těžké poskládat tak výborný tým?

Pro trenéra to bylo opravdu velice těžké. Regule předepisují maximální počet osmi hráčů na turnaj. Bylo těžké ze Schneideru vybrat pouze osm fotbalistů, protože fantastických hráčů tam máme spousty. Neurazit někoho tím, že nebude nominován, bylo těžké. Ale měli jsme šťastnou ruku.

Zaměstnance Schneideru tedy tato soutěž oslovila.

Určitě ano. Přede dvěma lety jsme turnaj v okresním kole vyhráli také, takže si myslím, že dnešní vítězství nebylo náhodné.

Finálový soupeř měl velice silný kádr. Neměl jste trochu obavy, jak váš tým tuto těžkou překážku zvládne?Soupeř byl opravdu silný. Sledovali jsme je po očku, jak si vedou ve skupině. Byli famózní. Byl to fotbalově vynikající a těžký soupeř. Klobouk dolů před nimi.

Užíval jste si finálový duel s Castou?

Finále bylo nahoru dolu. Škoda zranění našeho hráče Bednaříka. Jinak fantastická úroveň. Myslím si, že to bylo i pro diváky moc zajímavé.

Takže se již těšíte na další fázi soutěže?

Určitě těšíme. Postoupili jsme do kraje a budeme si to užívat. A cílem je postup co nejdále.