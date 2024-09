Jen pro zajímavost, v jakých minutách padaly všechny góly? 8., 14., 16., 17., 18., 19., 28., 32., 41., 53., 59., 65. a 88.

Fotbalový rozhodčí Vladislav Tanáč | Video: Deník/ Kamil Jáša

Především pasáž od 14. do 19. minuty byla opravdu zvlášť povedená. V ní Kostelec nastřílel 5(!) gólů. Pět minut - pět gólů. Rozhodčí Vladislav Tanáč si je málem ani všechny nestačil poznamenat. "Pískám už dlouho, padesát let," vyprávěl v rozhovoru pro Deník. Za půl století na fotbalovém trávníku si získal respekt u hráčů. "Oni vědí, že pro kartu nejdu daleko," směje se známý fotbalový sudí.

Fotbal přináší krásné příběhy i v těch nejnižších soutěžích. Možná by to mohl být vzkaz pro trenéra Dynama České Budějovice Františka Straku. Co takhle zahrát si přátelák v Záhoří?