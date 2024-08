V sobotu ve 14. 30 čeká fotbalisty Dynama České Budějovice těžká šichta. Nastoupí v domácím prostředí proti Bohemians. Protože minulé kolo se hrálo na Julisce na strašidelném terénu, podívali jsme se detailněji na trávník na Střeleckém ostrově. "Je veliké horko, to trávníkům obecně neprospívá," říkají odborníci. Přesto se na stadionu v Českých Budějovicích daří udržet terén ve velmi dobrém stavu. Podívejte se na video u tohoto článku.

Stadion na Střeleckém ostrově se chystá na fotbalovou ligu | Video: Deník/ Kamil Jáša

V historii bychom našli několik hráčů, kteří mají za sebou odehrané zápasy v obou klubech. V Českých Budějovicích i v Bohemians Praha. Asi nejznámější je Jiří Kotrba.Studoval na gymnáziu v Milevsku, které ukončil po přestupu právě do pražských Bohemians na gymnáziu Na Pražačce. V roce 1981 ukončil studium na FTVS UK, obor TV a trenérství, v roce 2010 ukončil studium na VŠ marketingu a řízení, ESMA Barcelona (M.B.A.).

V mládí hrál za klub ZVVZ Milevsko a reprezentační mládežnické výběry tehdejšího Československa, odkud v 18 letech odešel do Bohemians Praha (trenéři Musil 1976 a Pospíchal 1977 - 1981). V sezóně 1977/78 debutoval v nejvyšší československé soutěži, hrál na pozici obránce a útočníka. S klubem Bohemians Praha ČKD byl v československé lize třetí (1980), hrál s ním dvakrát Pohár UEFA v sezóně 1979-80 s FC Bayern Mnichov a v sezóně 1980-81 se Sporting de Gijón a Ipswich Town FC a třikrát Intepohár (1978, 1979, 1980). Hrál v československé reprezentaci do 21 let. V roce 1981 odešel na rok na vojnu do VTJ Tábora a po jejím skončení přestoupil do klubu Dynamo České Budějovice, se kterým postoupil do československé ligy (1985) a do finále Českého poháru 1985 proti Dukle Praha. V roce 1988 zde hráčskou kariéru ukončil. Na svém kontě má 85 zápasů v nejvyšší československé soutěži, ve kterých vstřelil dvě branky.

Uspěl i jak trenér, v Lize mistrů vedl pražskou Spartu. Později působil v manažerských funkcích.

Komu bude Jiří Kotrba držet palce v sobotu? Dynamo se potřebuje odrazit od prvoligového dna. Musí umazat nulu na bodovém kontě.