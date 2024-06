Bavorov leží v severozápadní části Jihočeského kraje, v okrese Strakonice. U řeky Blanice. Do Písku je z něj stejně daleko jako do Strakonic. Žije tu přibližně 1 600 obyvatel.

Bavorov poprvé v historii postoupil do I. A třídy. Tahounem týmu byl Jiří Funda. Má prvoligovou minulost, reprezentoval ČR v mládežnických výběrech. "Sezona byla výborná pro celý klub, před jejím začátkem jsme si tohle přáli a naštěstí se nám to povedlo. Cesta byla trnitá a dlouhá, ale zvládli jsme to. Jsem za to rád."

Zdroj: Deník/ Kamil Jáša

Jiří Funda už teď přemýšlí nad tím, jak bude vypadat Bavorov po prázdninách: "Sami ještě nevíme. Určitě bychom v I. A chtěli hrát důstojnou roli a doufám, že se budeme držet v poklidném středu tabulky."Hrával v Dynamu ČB, kopal v dresu Hradce Králové. Teď působí tam, kde je jeho srdce. Tým trénuje jeho tatínek a Jiří Funda kope skvěle. "Jsem hrozně rád, že hrajeme kombinačně a snažíme se hrát po zemi. Myslím si, že fotbal se tady teď líbí." To je pravda. Fanoušci jsou ze sezony nadšení.

V Bavorově umí dobře fotbal a dokážou i fotbalové oslavy. "Ty nám jdou asi ze všeho nejlíp," rozesmál se Jiří Funda. Podívejte se na video u tohoto článku, radost z fotbalu je v Bavorově, kde nedávno oslavili 100. narozeniny klubu, na první pohled evidentní. "Parta je tady skvělá, to nám v té I. A třídě bude hodně pomáhat. Je to prostě Bavorov. Srdce tady máme všichni a když nám to nejde fotbalově, tak to umíme vzít bojovně."