Písek - V úvodním kole Fortuna ČFL, které odehráli na hřišti Vltavínu, písečtí fotbalisté neuspěli a svému soupeři podlehli.

S o to větším napětím bylo očekáváno první domácí vystoupení hráčů ve žlutomodrých dresech. Stejně jako v předchozí sezoně, i tentokrát se v premiéře u Otavy svěřencům trenéra Ondřeje Prášila postavil Benešov. A také tentokrát odjížděl s výhrou po penaltovém rozstřelu.



V sestavě Písku došlo oproti duelu v Praze ke třem změnám. V základní jedenáctce se znovu objevili Martin Voráček, Antonín Presl a Miroslav Slepička, ale ani oni nezabránili úvodnímu tlaku Benešova. V 8. minutě nastoupili domácí na kolotoč, ze kterého slezli až po brance, kterou svým průnikem vypracoval benešovský Zdeněk Vrňák a pohotově zakončil Pavel Čapek - 0:1.



Po obdrženém gólu se Jihočeši začali probouzet, z čehož pramenilo několik zajímavých centrů a možností zahrávání rohových kopů. Balóny, které létaly do šestnáctky soupeře, ale nenacházely ty správné adresáty.



Po půlhodině hry ubylo šancí a přibyly emoce. Především poté, co musel být ošetřován hostující Václav Ježdík, který si ze souboje o míč odnesl krvavý šrám na hlavě.



Ve 42. minutě přišel jako blesk z čistého nebe druhý benešovský gól. Nápadně se podobal tomu prvnímu, protože mu opět předcházel průnik Zdeňka Vrňáka. Ten z levé strany poslal míč na Damiána Farkaše, jehož pokus se dokutálel za zadní tyč brány Kamila Hajduška - 0:2.



Písečtí šli do druhé půle s nepříjemným mankem a museli vymýšlet, ale dlouhé minuty hledali recept na protivníkovu obranu a zkorigování vlastní nepřesnosti marně. Benešovu docházely síly, jenže domácí snaha kýžené ovoce nenesla. Až v 74. minutě přišel centr, s nímž se dalo něco dělat. Nabídka byla určena Antonínu Preslovi, který ji sice v souboji netrefil hlavou ideálně, ale i takové trefy se počítají - 1:2.



Když pak o deset minut později propadl aut Aleše Hanzlíka k Miroslavu Slepičkovi, který poslal míč podruhé za záda náhradního gólmana hostí Nicolase Rotbauera, zdálo se, že fotbalisté Písku dokonají obrat - 2:2. Jenže žádný z dalších útoků žlutomodrých nebyl úspěšný. Naopak na druhé straně v 90. minutě trefil ze standardní situace břevno Pavel Čapek.



Základní hrací doba nerozhodla a na řadu tak přišly penalty. V první sérii se zaskvěli oba brankáři, kteří vychytali střely domácího Aleše Hanzlíka a hostujícího Pavla Čapka. Dalších osm pokusů patřilo střelcům. Tečku za utkáním udělala šestá série rozstřelu, v níž nejprve neuspěl písecký kapitán Michal Rendla a svůj velmi dobrý výkon posléze potvrdil benešovský Zdeněk Vrňák - 2:3p.



FC Písek - SK Benešov 2:3p (0:2), pen. 4:5



Branky: 74. Presl, 84, Slepička - 9. Čapek, 42. Farkaš.



ŽK: 3:4 (Presl, Froněk, Řezáč - V. Ježdík, Rotbauer, Vrňák, P. Ježdík).



Rozhodčí: I. Teuber - Z. Vaňkát L. Šimeček. Delegát: P. Rauch.



Diváků: 290.



Sestava FC Písek: Hajdušek - Benetka (46. Hrachovec), Rendla, Běloušek (80. Avdić), Hanzlík - Voráček, Milec (75. J. Held), Froněk, Kočí (72. Řezáč), Presl - Slepička.



Sestava SK Benešov: Tetour (26. Rotbauer) - Matondo Ngimbi, Laštovka, Zákostelský, P. Ježdík, Farkaš (90. Artemuk), Čapek, Balata, V. Ježdík (46. Hrebeniuk), Vrňák, Telnar.



Komentář trenéra FC Písek Ondřeje Prášila: „Pro nás je to bodová ztráta. Chtěli jsme tento zápas zvládnout. Po celou dobu prvního poločasu jsme měli problémy s levou stranou Benešova, odkud přišly oba góly. Náš projev by měl být takový, že bychom se nepříznivý stav měli snažit zvrátit ještě do poločasu. Vypracovali jsme si šance, ale neproměnili jsme je. Když už jsme se nadechovali k vyrovnání, inkasovali jsme podruhé. Ve druhé půli jsme měli převahu, ale vypracovaných příležitostí nebylo tolik. Góly, které jsme dali, byly hodně šťastné. Ve vápně jsme nedokázali najít spoluhráče, což by hráči takových kvalit měli.“