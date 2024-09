Turnaj Zaměstnanecké ligy v Semicích | Video: Deník/ Kamil Jáša

Josef Šácha exkluzivně pro Deník dodal: "Trávník je podmáčený, na fotbal by to teď nebylo, ale řeka se na hřiště nevylila." Písečtí se chystají také na pohár. Tým trenéra Nouska oslavil postup do druhého kola Mol Cupu. Postup přivezl ze hřiště divizního Benešova, kde vyhrál 3:1. Po losu je jasné, že Písek přivítá Žižkov. "Soupeř je atraktivní, hraje druhou ligu. V poslední době má navíc velice dobré výsledky, takže to pro nás bude skvělé porovnání," těší se písecký trenér Milan Nousek. Hrát se bude ve středu 25. září od 16.30 hodin na píseckém stadionu. "Je možné, že ještě dojde k posunu na pozdější čas," potvrdil Deníku Nousek, který se aktivně v dresu týmu Casta Písek zúčastnil Zaměstnanecké ligy Deníku v Semicích.