A bylo tomu tak, Dynamo v Tipsport lize ve vítězném zápase se Žižkovem (2:0) se představilo jako jiné mužstvo. A to přesto, že sestavu oproti utkání s Duklou doplnil vlastně jen Kladrubský. Trenér Urban ale měl výhrady: „Těší mě výsledek, i v přípravě se vítězství počítá. Navíc s kvalitním soupeřem. Nedostali jsme gól, což po nadílce od Dukly je též plus. Ale z předvedené hry nadšeni být nemůžeme. Máme hodně marodů a jsme v plné přípravě, vymlouvat se na to ale nemůžeme, všichni trénují. Herně to prostě není dobré," posteskl si. „Byla tam z naší strany spousta chyb a tím i spousta šancí soupeře. Jen výborný výkon Hajduška nás držel ve hře," vyzdvihl kouč Dynama debut mladého gólmana.

Nicméně snaha odčinit debakl s Duklou znát byla. „Dukla nám dala, co se do nás vešlo a kolik jsme si zasloužili. Byla to ostuda a my kluky varovali, že nic podobného se opakovat nesmí. Možná, že taková facka na začátku přípravy pomůže."

Žižkov dle Urbana hrál velmi dobře. „Já zápasy Žižkova v neděli dopoledne často vidím, proto jsem kluky připravoval na to, že je čeká silný soupeř, který hraje kombinační fotbal, založený na výborném pohybu všech hráčů," vysvětloval trenér Dynama a dodal, že za Žižkov hrají mladí hráči ze Slavie a Sparty. „A ti kluci umí nejen běhat, ale i kopat."

Současný Žižkov tudíž zvládá založení protiútoků, mezihru i přechodovou fázi. „V tom i s námi byla Viktorka lepší, v tom nás přehrávala," připustil trenér Dynama, dle nějž ale právě mladí hráči Viktorky mají potíže se hrou do zhuštěné defenzivy a s brejky soupeře. „To jsme hráli my a dařilo se nám to," vyzdvihl. „Hned na začátku jsme dali gól, po hezké akci Linharta, jenž šel do vápna na první tyč a prostřelil to po zemi na zadní tyč na Škodu, ten to už jen dal do prázdné brány," líčil Urban.

Jenže podobně jako minule s Duklou po slibném začátku hráči Dynama brzy iniciativu přenechali soupeři. „Cirka do té desáté minuty jsme byli lepší a kontrolovali hru, když ale poté Žižkov zlepšil pohyb a vytáhl presink, okamžitě jsme se dostali do velkých problémů. Ztratili jsme střed hřiště, soupeř měl většinu odražených balonů a valilo se to na nás," uznal budějovický kouč.

Naštěstí obrana tentokráte fungovala. „Odolávali jsme a uskákali to, zvládli i celou řadu standardních situací soupeře. navíc se nám otevíral taky prostor na přečíslení. Neřešili jsme to bohužel dobře," zmínil Urban několik situací, kdy jeho svěřenci šli tři na dva, či čtyři na dva. „Jenže my ani nezakončíme. To mě štve."

V základu byli tři dorostenci. „Máme velkou marodku, na té máme osm lidí. To souvisí s tím, jak hráči přistoupili k individuální přípravě o dovolené," přemítal Urban a dodal, že většinou šlo o mladé kluky. Ti staří kozáci vydrží všechno, ne že by to šidili, ale už ví jak na to, jak se obout, jak se protáhnout," usoudil.

Do hry se ještě nedostal ani plzeňský Chrien, jenž je zatím v mužstvu jedinou novou tváří. „Cítí bolest v achilovce, ale na rentgenu ani rezonanci nic nebylo, zřejmě je to únavová věc. Odjel do Plzně, aby ho viděli i její doktoři, chce to však klid a v neděli s ním tudíž nepočítáme," sdělil Urban.

Vyjádřil se též k Jarabicovi, jenž to v Dynamu zkouší podruhé. „Kopat umí, je zkušený, soubojový, pozičně velmi dobrý, má kvalitní rozehrávku. Jenže dohání tréninkové manko a na to, zda zůstane, si ještě necháváme nějaký čas."

V neděli hraje Dynamo na Vyšehradě s Vlašimí, která ve středu zdolala Duklu 3:0. „Ten zápas jsme viděli a Vlašim potvrdila kvalitu. Běhaví hráči, nevypustí žádný souboj. Když dali ve druhé půli gól, byli na koni a pak z brejků přidali další dva. Nic lehkého nás v neděli nečeká," uzavřel Urban.